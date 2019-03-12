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Türk edebiyatı eserleri Londra'da

Londra Kitap Fuarı'ndaki Türkiye standında, TEDA Projesi desteğiyle yabancı dillerde yayımlanan Türk edebiyatı eserleri ile güncel yayınlardan oluşan yaklaşık 500 eser sergileniyor

12 Mart 2019 Salı 12:47
Türk edebiyatı eserleri Londra'da

ANKARA (AA) - Londra Kitap Fuarı'ndaki Türkiye standında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Kültür, Sanat, Edebiyat Eserlerinin Dışa Açılımını Destekleme Projesi (TEDA) desteğiyle yabancı dillerde yayımlanan Türk edebiyatı eserleri ile güncel yayınlardan oluşan yaklaşık 500 eser sergileniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dünya yayıncılık sektörünün en önemli buluşma noktalarından olan ve telif alışverişi açısından önem taşıyan Londra Kitap Fuarı'nın 48'incisi, ziyaretçi ve sektör profesyonellerine kapılarını açtı.

Bu yıl Endonezya'nın "odak pazar" ülke olarak belirlendiği, dünyanın en büyük ikinci yayıncılık buluşmasına Türkiye, 63 metrekarelik ulusal stant ile katıldı. Türkiye'den yayınevleri ile telif ajansları da fuarda stant açtı.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Olympia Sergi Merkezi'nde bugün başlayan ve 67 ülkeden bin firma ile 25 bin ziyaretçinin katılımıyla gerçekleştirilen fuardaki Türkiye standında, TEDA Projesi desteğiyle yabancı dillerde yayımlanan Türk edebiyatı eserleri ile güncel yayınlardan oluşan yaklaşık 500 eser sergileniyor.

Fuar, 124 ülkeden 13 binden fazla online takipçi tarafından organizasyonun resmi internet sitesi üzerinden de takip ediliyor.

- Hedef 2023'te "odak ülke" olmak

Kültür ve Turizm Bakanlığının, Türk kültürünü ve edebiyatını tanıtmak ve yayıncılık alanında iş birliği olanaklarını geliştirmek üzere katıldığı fuarda, İstanbul Ticaret Odası ile İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu da 100 metrekarenin üzerinde bir tanıtım standı oluşturdu.

Türkiye'den 7 matbaa ile telif ajansı ve özel yayınevinin, kendi stantlarını açtığı buluşmada, 8 yayınevi için de özel görüşme alanları tahsis edildi.

Fuarda, Türkiye'nin 2023'te "odak ülke" olmasına yönelik görüşmeler de gerçekleştirecek.

- TEDA projesine büyük tanıtım

Londra Kitap Fuarı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2005'ten bu yana yürütülen TEDA projesinin tanıtımına da büyük katkı sağlayacak.

Türk edebiyatı eserlerinin yabancı dillere çevrilmesine ve yayımlanmasına maddi destek sağlayan proje kapsamında, bugüne kadar 72 farklı ülkede, 61 farklı dilde 2 bin 696 esere destek sağlandı.

Bu eserlerden şu ana kadar 2 bin 218'i yayımlanarak dünyanın dört bir köşesinde okuyucu ile buluştu.

TEDA programı kapsamında, bugüne kadar İngiltere'den yapılan 51 başvuru değerlendirilerek, 43 yazarın 51 eserinin İngilizce'ye çevirisi için 23 yayınevine destek sağlandı.

Fuar, 14 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:47
  1. Kültür ve Turizm Bakanlığı
  2. Londra Kitap Fuarı
  3. TEDA

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