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Türk edebiyatı, dünya gençlerine öğretiliyor

Farklı coğrafya ve farklı kültüre sahip 23 ülkeden doktora, yüksek lisans ve lisans seviyesinde eğitim gören gençler, İstanbul’da Türk Edebiyatı Yaz Okulu programında bir araya geldi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 11:04
Türk edebiyatı, dünya gençlerine öğretiliyor

Farklı coğrafya ve farklı kültüre sahip 23 ülkeden doktora, yüksek lisans ve lisans seviyesinde eğitim gören gençler, İstanbul’da Türk Edebiyatı Yaz Okulu programında bir araya geldi. Program kapsamında Türk Edebiyatı’nın önemli isimlerini tanıyan gençler kendi ülkelerine gittiklerine, Türkçe eserleri kendi dillerinde tercümelerini yapacaklar.


Farklı coğrafya ve farklı kültüre sahip uluslararası öğrenciler Yunus Emre Enstitüsünün 22 Temmuz-4 Ağustostarihleri arasında düzenlediği “Türk Edebiyatı Yaz Okulu’nda” İstanbul’da bir araya geldi. Türk Edebiyatı Yaz Okulu’nda, Türk edebiyatının önemli şahısları, eserleri ve olaylarını anlatılacak. Türkçenin yüzyıllarca işlenerek meydana getirdiği klasik edebiyatınönemli şahsiyetlerini ve eserleri inceleneceği gibi, modern ve yaşayan edebiyatıntemsilcileriyle de tanışacak. Türk Edebiyatı Yaz Okulu’na “Azerbaycan, Belarus, Bosna Hersek, Cezayir, Çin, Güney Kore, Hırvatistan, Hindistan, İran, İsrail, İtalya, Kırgızistan, Lübnan, Macaristan, Makedonya, Mısır, Özbekistan, Pakistan, Rusya, Türkmenistan, Sırbistan, İsveç ve Rusya”dan katılan uluslararası öğrenciler bulunuyor. Türk edebiyatının ve sanatının önemli kişilerinin müzeleri rehberler eşliğinde gezdiler.Sait Faik’in, Orhan Kemal’in, Tevfik Fikret’in Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın müze evleri ziyaret ediliyor. Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Yazma Eserler Kütüphanesi ve Şifahanesi kütüphaneleri, ve bir çok yayınevleri de gezi programları arasında. Ayrıca öğrenciler Sahaflar, editörler, yayıncılarla da ayrı bir sohbette bir araya gelecek.


Ahmet Ümit’ten Mario Levi’ye, Beşir Ayvazoğlu’ndan Prof. Dr. İskender Pala’ya, Prof. Dr. Handan İnci’den Sevengül Sönmez’e, Prof. Dr. Abdullah Uçman’dan Emin Nedret İşli’ye kadar birçok isimler ile bir araya gelinerek edebiyat sohbetleri gerçekleştiriliyor.


“Maksadımız Türk Edebiyatını Dünya Kamuoyuna tanıtmak”


Yunus Emre Enstitüsü’sünde Türkçe Yaz Okullarından sorumlu Selçuk Karakılıç, “23 farklı ülkeden gelen dostlarımız var. Yunus Emre Enstitüsü’sü olarak her yıl yaptığımız Türkçe yaz okullarını bu sene çeşitlendirmek istedik.Türk Edebiyatı yaz okulu 22 Temmuz’da başladı ve 4 Ağustosta sonu erecek. Güney Kore’den, Çin’den, Hindistan’dan, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nden Dünya’nı farklı ülkelerinden Türkoloji bölümlerinde veya mütercim bölümlerinde okuyan arkadaşlarımızı ülkemize davet ettik. Buradaki maksadımız Türk Edebiyatını Dünya Kamuoyuna tanıtmak, gelen misafirlerimizin Türk Edebiyatı eserlerini kendi dillerinde çevirmelerini sağlamak.Türk Edebiyatında iz bırakmış önemli kişileri tanıtarak Türkiye’de alanlarında uzman kişiler ile iletişim kurmalarını sağlamak. Buradaki davetimiz ile misafirlerimizin kendi ülkelerinin bizim ülkemiz ile iletişimini güçlendirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.


“Ben Ömer Seyfettin’i çok seviyorum”


Özbekistan’dan gelen üniversite öğrencisi Aziz Askerova , “Buraya geldikten sonra Türk Edebiyatı ile daha yakından tanıştım. Ben Ömer Seyfettin’i çok seviyorum, en beğendiğim hikayeleri Yüksek Ökçeler, Ferman, Pembe İncili Kaftan gibi eserler. Bu eserleri kendi dilimize aynı zamanda okurken tercümesini de yaptım. Yaz okulunda bize edebiyat hakkında çok önemli bilgiler verdiler her gün çeşitli derslerimiz oluyor. Bu dersler sayesinde Türk Edebiyatı ile yakından tanışıyorum. Yahya Kemal gibi Türk edebiyatından önemli kişileri burada öğreniyorum” dedi.


“Benim için çok müthiş bir gelişim oldu”


Türkiye’ye daha önce geldiğini ancak Yunus Emre Enstitüsü’sü ile geldiğinde Türk Edebiyatı hakkında çok bilgi öğrendiğini ifade eden Güney Kore’den gelen JıseonKang, “İstanbul’u çok beğendim burası benim Türkiye’ye beşinci gelişim. Bu sefer geldiğimde Yunus Emre Enstitüsü’sü sayesinde çok fazla bilgi öğrendim sadece gezmedim. Benim için çok müthiş bir gelişim oldu. Türkiye’ye gelmeden önce buradaki gibi büyük eğitimciler ile karşılaşacağımı hiç düşünmemiştim. Buradaki hocalarımız sayesinde çok verimli eğitimler alıyoruz, bu eğitimler için çok teşekkür ederim” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 11:04
  1. kültür
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