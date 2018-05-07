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Türk Edebiyat Vakfı'ndan okuyucularına 40 yıllık arşiv hediyesi!

Türk Edebiyatı Vakfı kırk yıldan fazladır yayımladığı Türk Edebiyatı dergisini, dergiye abone olanlara hediye etme kararı aldı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 15:53
Türk Edebiyat Vakfı'ndan okuyucularına 40 yıllık arşiv hediyesi!

Yayınevleri, dergilerin veya kurumlar uzun yıllar içerisinde oluşan arşivlerine önemine vermeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Yazarlar Birliği yayınladıkları yıllıkları ve çeşitli yayınları internet ortamına koymasının ardından, şimdiyse bir diğer köklü vakıf, Türk Edebiyatı Vakfı kırk yıldan fazladır yayımladığı Türk Edebiyatı dergisini, dergiye abone olanlara hediye ediyor.

40 YILLIK ARŞİV OKUYUCULARA HEDİYE EDİLECEK

Son olarak Mayıs 2018 tarihli 535. sayısı yayımlanan derginin, 1972-2018 arasında yayınlanmış olan bütün sayıları bir Flash Disk içerisinde abonelere verilecek. Birçok önemli yazarın yazılarının yayınlanmış olduğu Türk Edebiyatı dergisi, sadece son dönem edebiyatımız için değil, fikir ve kültür tarihimiz için de oldukça önemli bir kaynak eser.

 

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 15:53
  1. Türk Edebiyat Vakfı
  2. türk edebiyat dergisi

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