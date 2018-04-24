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Türk düşmanlığına kendi ülkesi bile isyan etti

24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi Türklerin ülkesine gelmemesini isteyen Avusturya'nın 'yeni yetme' Başbakanı, ülkesinde eleştirilerin hedefi oldu.

24 Nisan 2018 Salı 10:28
Türk düşmanlığına kendi ülkesi bile isyan etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin 24 Haziran'da yapılacağını duyurmasından sonra Avrupa ülkeleri de harekete geçti.

Erdoğan'ın sandıkta yeni bir zafer kazanmasını engellemek isteyen Avusturya, Hollanda ve Almanya, Türklerin propaganda için ülkelerine gelmemelerini istedi.

3 ülke, referandum sürecinde de "Evet" kampanyalarına izin vermemişti.

TÜRK DÜŞMANI SEBASTİAN KURZ

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Türkiye'de alınan erken seçim kararına ilişkin yaptığı açıklama nedeniyle ülkede yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"YETER ARTIK"

Kurier Gazetesi'nde Michael Jager'ın imzasıyla yayınlanan yazıda, Kurz'un bu nefret dolu tavrı sert bir dille eleştirildi.

Yazısında "Yeter artık" başlığını kullanan Jager, Avusturya Başbakanı'nın bu açıklamalarının Salzburg'daki eyalet seçimlerinden hemen önce olmasına dikkat çekti.

"ORTADA FOL YOK YUMURTA YOK..."

Kurz'un iç politikaya yön vermek için böyle bir çıkış yaptığını savunan Avusturyalı gazeteci, "Bu tartışmada bir iç politika tantanası söz konusu. Zira ortada fol yok yumurta yokken Kurz ortalığı kızıştırıyor." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 10:28
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