Türk Dünyası’nın şampiyonu Nogay Türkleri oldu

Ankara’da düzenlenen Türk Dünyası Gençleri Voleybol Turnuvası’nın şampiyonu Nogay Türkleri Voleybol Takımı oldu.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKOY, Yurt dışı Türkler Başkanlığı YTB ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından ilk kez düzenlenen “Türk Dünyası Gençleri Voleybol Turnuvası“ Ankara’da yapıldı.

Türkiye’de eğitim gören Türk Dünyası gençlerinin kaynaştırılması amacıyla düzenlenen voleybol turnuvasına gençlerden büyük ilgi vardı. Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin Beşevler’deki yerleşkesinde düzenlenen turnuvaya dokuz takım katıldı. Heyecanlı bir turnuva yaşanırken, takımlar 3 grupta çekişmeli bir mücadele örneği sergilediler.

A GRUBU :

Kırgızistan

Doğu Türkistan

Nogay Türkleri

B GRUBU :

Azerbaycan

Türkiye

Karaçay

C GRUBU

Türkmenistan

Kazakistan

Türksoy

Turnuvanın yarı finalinde Nogay Türkleri - Kazakistanve Azerbaycan - Türkmenistan takımları mücadele etti.

Final maçında ise Nogay Türkleri ile Türkmenistan yenerek şampiyonluğu göğüsledi.

Turnuvanın en gözde ekibi olan Nogay Türkleri Voleybol Takımı, turnuva boyunca yenilgi yüzü görmedi. Nogay Türkleri Gençlik ve Spor Derneği’nin voleybol takımı sırası ile

Nogay Türkleri: 2 - 0 Kırgızistan

Nogay Türkleri: 2 - 0 Doğu Türkistan

Nogay Türkleri: 2 - 0 Kazakistan ( Yarı Final )

Nogay Türkleri: 2 - 1 Türkmenistan ( Final ) maçları ile turnuvanın şampiyon ekibi olmayı başardı.

Türk Dünyası Gençleri Voleybol Turnuvası’nda dereceye giren takımlar şunlar oldu :

1- Nogay Türkleri

2- Türkmenistan

3- Azerbaycan

4- Kazakistan

Şampiyon olan Nogay Türkleri voleybol takımına madalyalarını Kazakistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Abzal Saparbekuly taktı.Şampiyonluk kupasını ise TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof.Dr. Düsen Kaseinov verdi.

Nogay Türkleri voleybol takımında yer alan isimler şunlardı; Salih Yılmaz, Ömer Çimen, Ahmet Altınkaya, Betül Kaya, Tuba Çetin, İrem Nur Akıcı ve Ayyüce Yıldırım.