Türk dünyasının klasik besteleri Bişkek'te icra edildi

BİŞKEK (AA) - Türk dünyasının ünlü bestecilerinin klasik müzik eserleri Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY'un 2010'da kurduğu Gençlik Oda Orkestrası, Orta Asya ülkeleri turnesi kapsamında Bişkek Konser Salonu'nda (Filarmoni) konser düzenledi.

Türk Konseyinin kuruluşunun 10. yılına ithafen düzenlenen etkinlik kapsamında, Türk Dünyası genç yetenekleri ilk defa Kırgızistan'da sanatseverle buluştu.

Orkestra şefi olarak Tataristan'dan Renat Salavatov ve Kazakistan'dan Anvar Akbarov, Türk dünyasının farklı ülkelerinden seçilmiş genç sanatçıların bir araya getirilmesiyle oluşan TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrasını yönetti.

Gençlik Oda Orkestrası, Azerbaycan'dan Fikret Amirov'un "Nizami", Kazakistan'dan Bircan Mınbayev'in "İligay", Türkiye'den Turgay Erdener'in "Mi'den dört bölüm", Kırgızistan'dan Seydalı Medetov'un "Pamuk yetiştiricisi kızların türküsü", Türkmenistan'dan Nurı Halmamedov'un "Ninni fantezi" adlı bestelerini icra etti.

Türkiye'den "Üsküdar'a gider iken" adlı esere Azerbaycanlı genç besteci Mustafa Mehmandarov'un yaptığı düzenleme ilgiyle karşılandı.

Orkestranın repertuvarında, dünyaca ünlü Pyotr İlyiç Çaykovski ve Antonio Vivaldi'nin eserleri de yer aldı.

Müzikseverler ve davetliler tarafından TÜRKSOY'un Gençlik Oda Orkestranın performansı ayakta alkışlandı.

Konserin ardından sahneye davet edilen TÜRKSOY Genel Sekreteri Dusen Kaseinov, etkinlikten duyduğu mutluluğu ifade ederek, şunları söyledi:

"Kırgız kardeşlerim bugün çok mutluyum. Genç ve yetenekli orkestra üyelerini başarısından dolayı alkışlıyorum. Bu konser turnesini Türk Konseyi'nin kuruluşunun 10. yılına ithafen düzenledik. Bu etkinliğe, Türk Konseyi, TÜRKPA, Türk Akademisi ve üye ülke Kültür Bakanlıkların desteği ile tertip ettik. Bunun için bu kurumların yetkililerine ve bugün konsere gelerek salonu dolduran müzik sevenlere teşekkür ediyorum."

- "Türksoy, Kırgızistan'a müzik ziyafeti yaşattı"

Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanı Azamat Camankulov, yaptığı konuşmada, TÜRKSOY'un başkent Bişkek'te Kırgızistan halkına çok güzel ve muhteşem müzik ziyafeti yaşattığını söyledi.

Camankulov, Türk dünyasının medeniyetine katkı sağlayan TÜRKSOY teşkilatına, organizasyonlarıyla Kırgızistan'da halkı mutlu eden TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov'a ve Gençlik Oda Orkestrasına teşekkür etti.

Kırgızistan'ın Oş şehrinin, TÜRKSOY tarafından bu yıl, "Oş - 2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edildiğini hatırlatan Camankulov, TÜRKSOY'un bu yılın sonunda farklı formatlarda organize edeceği konserleriyle sanatseverlerin ilgisine sunacağını aktardı.

Konsere Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Türkmenistan Bişkek Büyükelçisi Şadurdı Meredov, KKTC Bişkek Temsilcisi Atınç Keskin, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Türk Konseyi Proje Direktörü Jıldız Uzakova, KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Balcı da katıldı.

Gençlik Oda Orkestrası, Orta Asya turnesi kapsamında Kazakistan'ın Almatı kentinde 6 Eylül'de, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ise 9 Eylül yeni repertuarı ile sahnede olacak.

Türk dünyasının UNESCO'su olan TÜRKSOY, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye kültür bakanları tarafından imzalanan anlaşmayla 1993'te kurulmuştu.







