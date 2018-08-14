Türk dünyasının Azerbaycanlı kahramanı İbad Hüseyinli'den Türkiye'ye ekonomik teröre karşı destek

“TÜRK VE İSLAM DÜNYASINI ERDOĞAN ETRAFINDA KENETLENMEYE DAVET EDİYORUM”

Mesajında kendisini her şeyden önce bir Türk bayrağı, Türk milleti, Türk toprağı ve Türk devleti sevdalısı olarak tanımlayan Hüseyinli ”Ben bir Azerbaycan vatandaşı olarak, Türkiye’nin fahri vatandaşı olarak, bir Karabağ gazisi olarak, bu emperyalist güçlerin uşaklarıyla göğüs göğse çarpışmış ve ‘kahraman’ unvanı almış bir Türk olarak, bütün Türk ve İslam dünyasını, Recep Tayyip Erdoğan etrafında kenetlenmeye; gerekirse bu Haçlı zihniyetiyle vuruşmaya davet ediyorum” diye belirtti.

“Emperyalist güçlerin Türkiye üzerinde son yıllarda oynadığı siyasi ve ekonomik baskılar çeşitli senaryolar ve oyunlarla devam ediyor. Türk ve İslam düşmanı küresel oyuncular hiç değişmiyor ancak bu oyuncular er defasında sahneye yeni oyunlar sürmelerini ibretle izliyoruz.”

“TÜRKİYE’YE DİZ ÇÖKTÜRMEYE ÇALIŞAN BİR SÜRÜ HAİN VAR”

“Bu günlerde Türkiye’ye karşı sahnelenen oyunun adı ‘ekonomik terör’dür. Oyunun başrollerinde ise ABD Başkanı Trump ve Dolar var. Elbette Türkiye’mizin içinden ve dışından bu oyuna katkı sunan, Türkiye’ye diz çöktürmeye çalışan bir sürü hain var. Bu oyun özellikle Türk ve İslam ülkelerinde sahneleniyor. Bu nedenle dolar operasyonuna uğrayan ülkelerin “dolar sevgisinden” vazgeçerek acilen birleşmeleri gerekmektedir.”

“BU EKONOMİK TERÖR TÜRKLERİN AYAKLARI ALTINDA EZİLMEYE MAHKÛMDUR”

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ‘oyunu gördük, meydan okuyoruz’ demişse; bu ekonomik terör Türklerin ayakları altında ezilmeye mahkûmdur. Elbette bu zor günler, kısa sürede geçecek, Türkiye’miz yeniden şahlanışa geçecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem Türkiye’mizi hem de bütün mazlum milletleri, bu çirkin terör oyunundan kurtaracaktır. Bunu imanımız gibi biliyor ve mazlumların umudu Erdoğan’a güveniyoruz.”

“BAŞ DÜŞERSE DİZ TOPRAĞA DÜŞER”

“Türk ve İslam ülkelerinin Recep Tayyip Erdoğan etrafında kenetlenmesi, onun başarılı olması için Türkiye ile dayanışma göstermesi gerekir. Çünkü bu sadece Türkiye’nin değil, Türkiye’ye ve Türk halkına “kardeş” diyen devletlerin de problemidir. Şu anda Türk ve İslam âleminin lideri konumundaki Türkiye hedef halindedir. Türkiye’ye destek vermeyen ülkeler şunu iyi bilmelidir ki, “baş düşerse, diz toprağa çöker. Allah Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Türkiye’mizin yolunu açık etsin!”

İBAD HÜSEYİNLİ KİMDİR?

18 Ekim 1970’te Karabağ’da doğmuş, ortaokulu bitirdikten sonra askere gitmiş, Kara Yanvar olayları meydana gelince de çeşitli protestolar ve açlık eylemi yapmıştır. Rus ordusu içerisinde oluşturduğu karışıklıklardan dolayı 4 ay erken terhis edilmiştir. Yurduna döndükten sonra ilan edilmemiş Karabağ Savaşı’na gönüllü olarak katılmış ve bir istihbarat birliğinin komutanlığına getirilmiştir. Dağlık Karabağ topraklarının bir bölümünün korunup saklanmasında, Ermenilerin Kür Nehri kıyılarına çıkmalarının önlenmesinde üstün hizmetleri olmuştur. 1993 Haziran’ında, gerçek adı Monte Melkonyan olan ASALA liderini öldürmüş; aynı yıl operasyon dönüşü sırasında anti tank mayını sebebiyle ağır bir şekilde yaralanmış ve 28 gün komada kalmıştır. Uzun süre gördüğü tedavi sonrasında, doktorunun bütün muhalefetine rağmen savaş bölgesine dönmüştür. 1994’yılında Haydar ALİYEV, onun hizmet ettiği birliğe gitmiş ve kendisine “Sengerde Milli Kahraman” adını verdiğini duyurmuştur. 1994 yılı 9 Ekim’inde de “Azerbaycan Bayrağı” nişanı ile ödüllendirilen İbad Hüseyinli evli ve üç çocuk sahibidir.