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Türk dünyasını buluşturan toy

Osmangazi Belediyesi, Uludağ Üniversitesi ve Türk Ocakları Bursa Şubesi iş birliğiyle ‘Ulu Türkistan Toyu’ düzenlendi.

29 Nisan 2019 Pazartesi 14:28
Türk dünyasını buluşturan toy

Osmangazi Belediyesi, Uludağ Üniversitesi ve Türk Ocakları Bursa Şubesi iş birliğiyle ‘Ulu Türkistan Toyu’ düzenlendi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın da katıldığı toyda, Türk dünyasının kültürü sergilendi.


Uludağ Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ‘Ulu Türkistan Toyu’na Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Başkan Yardımcısı Cem Kürşat Hasanoğlu, Türk Ocakları Bursa Şubesi Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kırlı ve TÜDAM Müdürü Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz katıldı. Türk Devlet ve Akraba Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM) tarafından Doç. Dr. Erdem Özdemir koordinatörlüğünde düzenlenen toyda öğrenci toplulukları da yer aldı. Türk yurtlarından kültür varlıklarının sergilendiği stantlar ve fotoğraf sergilerinin kurulduğu Ulu Türkistan Toyu’nda görev yapanlar, giydiği kıyafetler ile toya renk kattı. Ayrıca gerçekleştirilen mangala, kütük güreşi, halat çekme ve geleneksel Türk okçuluğu talimleri gibi spor faaliyetleride büyük ilgi gördü. Devlet Konservatuvarı öğrencileri ve sanatçı Yusuf Alper Güllü’nün verdiği konserlerin yanı sıra Uygur Türk’ü öğrencilerin gösterileri ve okunan şiirler de ilgi topladı.


Etkinliğe katılan Balıkesir Akıncıları Atlı Okçuluk Derneği üyeleri, nefes kesen bir gösteriye imza attı. Mehteran konseri ile açılışı yapılan akşam programı ise Doç. Dr. Erdem Özdemir’in sanat yönetmenliğini yaptığı Ulukök, Türk Dünyası Müzikleri Topluluğunun verdiği konser ile devam etti. Bursa’da yaşayan Özbek Türkleri Platformu Türkistan pilavı ikram etti. TÜDAM Müdürü Prof.Dr. Cengiz Alyılmaz’ın emeği geçenlere teşekkür belgelerini takdim etmesiyle birlikte faaliyet sona erdi.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 14:28
  1. konser
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  3. sanat

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