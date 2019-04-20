Türk dünyasından turizm fakültesi akademisyenleri İnönü’yü gezdiler

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Turizm Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen ’Türk Dünyası Turizm Fakülteleri Stratejik İşbirliği Çalıştayı’ için Eskişehir’de bulunan beş Türk Cumhuriyeti öğretim görevlileri İnönü ilçesini gezdiler.

Türk Dünyası Turizm Fakülteleri Stratejik İşbirliği Çalıştayı için Eskişehir’de bulunan beş Türk Cumhuriyetinin üniversitelerinden gelen heyet, ESOGÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Sarı başkanlığındaki heyet ile İnönü Belediyesinin ev sahipliğinde toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası belediye personeli eşliğinde ilçede bulunan mağaraları, açık fay hattını, sıcak havuzları, İnönü Savaşları Karargah Müzesi, THK İnönü Eğitim Merkezinigezen heyet, ilçe kadınları tarafından dokunarak gelecek nesillere aktarılan sim sırma kadife işlemlerinden oluşan sergiyi ziyaret ettiler. İnönü’de gerçekleştirilen toplantının ardından gerçekleştirilen gezi ile ilçenin tarihi, turistik, kültürel ve doğal güzelliklerine hayran kaldıklarını belirtiler.

ESOGÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof Dr. Yaşar Sarı başkanlığındaki heyette; Azerbaycan Turizm ve İşletme Üniversitesinden Turizm Fakültesi Dekanı Dr. Bahadur Bilalov, Türkmenistan Ulusal Çöl Flora ve Fauna Enstitüsünden Turizm Uzmanı Gaygysyz Gurbanseidov, Özbekistan Ulusal Özbekistan Üniversitesinden Coğrafya Bilimleri Prof. Askar Nigmatov, Kazakistan Teknoloji Üniversitesi Akademisyeni Almagul Nurgaliyeva, Alfarabi Ulusal Kazak Üniversitesi Rekreasyon ve Turizm Bölüm Başkanı Ruslan Baiburiyev, LN Gumilyov Eureasyon Ulusal Üniversitesinden Prof. Ordenbek Mazbayev, Turizm ve Spor Akademisinden Öğretim Üyeleri Dinara Kadyrbekova, Madina Abdikarimova, Kırgızistan Ulusal Üniversitesinden Turizm ve Rekreasyon bölüm Başkanı Kurmanbek Narynbek Uulu, ve Turizm Akademisinden Nurgul Dzhaparova yer aldı.