Türk Dünyası’ndan Binali Yıldırım’a destek

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, İstanbul’da yaşayan Türkistanlı soydaşlarla buluştu. Yüzlerce soydaşın katıldığı buluşmada, Türk ve İslam aleminin bekası için dualar edilirken, 23 Haziran’daki İstanbul seçimi için de istikrardan yana tavır alındı.

Zeytinburnu’nda Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu’nu ziyaret eden Başkan Dündar, burada 26 Türk dünyası derneğinin temsilcileri ve kanaat önderleriyle sohbet etti. AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Hüseyin Erdönmez ve Cem Kürşad Hasanoğlu’nun da eşlik ettiği programda, Türk ve İslam aleminin bekası için dualar edildi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı İsmail Cengiz, Türk dünyasının birliği için Türkiye’nin her zaman güçlü olması gerektiğine dikkat çekti. Türk soylu derneklerin temsilcilerini tek tek dinleyen Başkan Dündar, soydaşların taleplerini not alarak, gerekli mercilere ileteceğini söyledi. Beka sorununu en iyi kendilerinin bildiklerini, bu yüzden Türkiye’nin, birlik ve bütünlüğüne büyük önem verdiklerini belirten Türkistanlılar, kendilerine sahip çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her zaman yanında oldukları mesajını verdi. Ziyarette bir Türkmen çocuğu şiir okurken, kanaat önderleri de Türk ve İslam aleminin birliği, dirliği ve bekası için dua etti.

Dündar’ı 500 Türkistanlı Bağrına Bastı

Başkan Dündar, dernek ziyaretinin ardından Zeytinburnu sokaklarında yürüyerek, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra 500 kişilik Türkistanlı ile yemekli buluşmaya katılan Dündar, burada büyük bir coşkuyla karşılandı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un da katıldığı toplantıda, 8 kazan Türkistan pilavı ikram edildi.

Kendisinin de göçmen olduğunu ve Balkanlar’dan ana vatana geldiğini anlatan Dündar, “Sizin sıkıntınıza, hislerinizi çok iyi anlayabiliyorum. Osmanlı’yı kuran bir şehirde görev yapıyoruz. Bursa’da Balkanlar’dan Kafkaslar’dan ve Orta Asya’dan gelen kardeşlerimize ev sahipliği yapıyoruz. Bu kardeşlerimizle iç içeyiz. Sıkıntılarımızı hep birlikte çözeceğiz. Bütün İslam coğrafyasının yönü buraya dönük. Bütün mazlum insanlar, burayı bir sığınak olarak görüyor” dedi.

Türk Milleti’nin tıpkı 1326 yılındaki gibi yeniden ayaklarının üzerinde durmaya başladığını ifade eden Dündar, “Türkiye olarak kendi çizdiğimiz yolda, kendi hedeflerimize doğru yolculuğa çıktık. Şimdi önümüzde bir İstanbul seçimi var. Bütün dünya, 23 Haziran’daki İstanbul seçimini konuşuyor. Dışarıdakiler bile buradaki seçimi sıkıntı olarak görüyorsa, bunu bizim de görmemiz lazım. 23 Haziran’da Allah’ın izniyle bayrağı yeniden İstanbul’un burçlarına dikeceğiz” diye konuştu.

Toplantı sonrasında Başkan Dündar’a dernek temsilcileri tarafından Türkistanlılar’ın geleneksel kıyafeti Çapan giydirildi.