'Türk dünyası önemli basamakta'

12 Kasım 2021’de eski adıyla Yassı Ada yeni adıyla Demokrasi Adasında Türkçe konuşan devletler bir araya geldiler. Bu toplantı bundan önce yapılan benzeri toplantılardan daha ciddi ve heyecan vericiydi bana göre.

Yüz elli yıl önce “dilde, fikirde, işte birlik” diyen İsmail Gaspıralı’nın düşüncelerinin gerçekleşeceğine dair koca bir umuttu.

Türk Dünyası bugün yaklaşık üç yüz milyonluk bir kitledir. Bunun yüz yetmiş milyonu Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve Macaristan’da yaşar. Bundan başka Tacikistan, Doğu Türkistan, Kuzey İran ve Rusya’nın içinde muhtariyet olarak bulunan Türklerle birlikte bu sayı üç yüz milyonu bulur ki bu büyük bir güçtür.

Toplantıda Tacikistan yoktu. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti misafirdi. Türkmenistan gözlemciydi.

Türkiye’nin vatan ve milletini seven sevdalılarının zaman zaman dile getirdiği bir gerçek vardır: Türkiye göründüğünden ve sanıldığından daha güçlüdür.

Bunun bir misalini vereyim: Yıllar önce İran’dan Giresun’a misafir olarak gelmiş Cihangir adlı genç bir tır şoförüyle iki gün bir yolculuk yapmak nasip oldu. Türkiye’yi bizden daha çok seviyor, bizden daha fazla fedakarlık yapmak istiyordu sanki...

Şu sözünü hiç unutmam: İran Azerbaycan’ında her Türk’ün yaka devirmesinin altında bir Türk Bayrağı rozeti vardır.

Kendi rozetini de göstererek söylemişti bunu.

Bugün gazetelerin köşe yazarlarına baktım: Türkiye, Yeni Şafak, Türkgün, Sabah... Bu gazetelerden bazı köşe yazarları konuyu vukufiyetle ele almışlar...

Cumhuriyet ve Yeni Çağ Gazetesinden de birer yazar dillerinin ucuyla, eleştirerek değinmisler...

Tanrı Dağı kadar Türk, Hira Dağı kadar Müslüman Yeni Çağ yazarları bile yıllardır savundukları bir fikrin inkişaf ve ifâlini sanki görmezden gelmişler!

Vatan ve millet sevgisi, sağlam maya ile vücut bulur. Su katılmış mayalardan ancak cacık yapılır maalesef!

TÜRK BİRLİĞİ, İSLAM BİRLİĞİ

Tarihin hiçbir devrinde bugünkü NATO veya Avrupa Birliği tarzı bir birlik Türk Dünyasında veya İslam Dünyasında gerçekleşmemiş.

Ancak şöyle gerçekleşmiş: Türk Dünyasının hangi ülkesi çok güçlüyse veya hangi İslam devleti çok güçlüyse diğerlerini kendisine çekmiş, kâfirlere karşı verdiği mücadelede diğer ülkeleri kısmen veya tamamen yanında bulmuş.

Bunu da çoğunlukla Hilafet makamının etkisi ile hutbe okutarak yapmış.

En son misali Osmanlıdır.

Bugün NATO da bir bakıma öyledir. ABD’nin öncülüğünde, ABD’nin etkisi ve gücüyle kurulmuştur. İşin içinde ABD olmasaydı, Sovyet tehdidi olmasaydı, ABD’den üye ülkelere gelmesi muhtemel baskı ve tehditlerin çekincesi olmasaydı NATO olmazdı.

Türk Birliği de ancak birliğe dahil bir ülkenin gücünü ortaya koymasıyla gerçekleşeceğine dair umut vermiştir. O ülke Türkiye’dir.

Son birkaç yıldaki muvaffakiyetleri, Suriye, Azerbaycan, Libya ve Doğu Akdeniz’deki dik duruşları, elde ettiği mevziler, Afrika’daki çalışmalarıyla kendisine duyulan güven ve muhabbet, iktisadi ve sınai alanlardaki başarı grafiği, dünyanın egemen güçlerine karşı delikanlı duruşu Türkiye’yi, yanında durulması gereken, yanında durulduğu taktirde kazançlı çıkılacağına inanılan bir ülke haline getirmiştir.

Türkiye güçlendikçe mıknatıs vazifesi görecek, Türkî Devletler ile Türkî toplulukları kendisine eklemleyecektir.

D 8’ler ve diğer İslam ülkeleri için de durum böyledir. Arzu ettiğimiz birlik ancak böyle oluşabilecektir.

Onun için Türkiye’nin önü kesilmek istenmektedir. Eski İngiltere Bahriye Nazırı ve Başbakanı Churchill’in: Türkiye kurursa sulayın, büyürse budayın... demesi bundandır.

Türkiye baş olmamalı, potansiyel kökleriyle, geçmişiyle, kardeşleriyle buluşmamalıdır onlara göre...

Cumhuriyeti kuranlar da, ilk dönem hükümetler de bu niyeti benimsemişler ve İslam Ülkeleri Dışişleri Bakanları toplantılarına bir gözlemci bile göndermemişlerdir.

İlk katılım 1976 yılında merhum Erbakan’ın katılımıyla olmuş ve İstanbul’da yapılmıştır...

TAYYİP ERDOĞAN YEŞİL KOMÜNİST!

1970’li yıllarda Ülkücülerin bize taktıkları sıfattı bu; Yeşil Komünist...

Tayyip Bey de o yılların kuşağından olduğundan, tabiidir ki o da bu yaftaya maruzdu.

Şükürler olsun; ne o gün Yeşil Komünist idik ne de vatan haini...

Köklerimize de, inancımıza da, mazimize de, dünya üzerindeki istiklâlini kazanmış kazanmamış Müslüman Türk veya değil kardeşlerimize de bağlıydık.

Biz iktidarın elimize geçmesinin mücadelesi içindeydik. Yakmadan, kırmadan, dökmeden...

Bizi değerlendirenler kör baktı, sağır duydu bizi.

CHP, AP ve Kemalist güruhun gözünde vatan hainiydik. En iyimser tabirleriyle gerici/yobaz...

Milliyetçiyim diyenlerin gözünde de yeşil komünist...

Rabbim bize iktidar verdi. Gerici, vatan haini diye yaftalayanlar bu memlekete bir tuvalet bile yapmamışken bizim kadrolarımız koalisyon dönemlerinde ağır sanayii hamlesi başlattı. Dört yüz fabrika temeli atıp yüz otuz tanesini bitirdi. Kıbrıs Savaşını yaptı...

On bir aylık Refah Yol hükümetinde de D 8 gibi bir birlik kurdu.

Ak Parti ise yirmi yılda Türkiye’yi Türk ve İslam dünyasında yedi yıldızlı bir ülke haline getirdi.

Dostluğu umut veren, düşmanlığı korkutan ve ürküten...

Çok şükür ülkücülerin hasbi olanlarıyla aynı düşünür, beraber yapar hale geldik. Lakin mayasına su katılanlar yoğurt yerine cacık olmaya devam ediyorlar.

Diğerlerine gelince... Yani vatan haini diye yaftalayanlar; onların yüz yıldır yaptıkları bir besteleri ve birer mızıkaları var, onuncu yıl marşı; onu çalıp teselli oluyorlar. Kahırlarından ölecek değiller ya!

Devam etsinler...

Biz okumaya, düşünmeye, koşmaya, yapmaya devam edelim. Üstad Necip Fazıl’ın dediği gibi:

“Oysa halis Türk benim, onlar işgalcilerim; Allah Türk’e acısın, yalnız bunu dilerim...”