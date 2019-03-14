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Türk Dünyası Müzik Topluluğu konseri beğeni topladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Türk Dünyası Müzik Topluluğu tarafından İstiklal Marşı’nın kabulünün 98.

14 Mart 2019 Perşembe 12:23
Türk Dünyası Müzik Topluluğu konseri beğeni topladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Türk Dünyası Müzik Topluluğu tarafından İstiklal Marşı’nın kabulünün 98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Beypazarı Belediyesi Kültür Müdürlüğünce düzenlenen konser Beypazarı’nda büyük beğeni topladı.


Dünyada Türkçe konuşulan bütün bölgelerin geleneksel müziklerini yurtiçi ve uluslararası platformlarda tanıtmayı amaçlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, Beypazarılılara unutulmaz bir gece yaşattı. Düzenlenen konserde Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Uygur, Azerbaycan, Kırım, Gagauzya, Kerkük gibi Türk dünyası ülkelerden eserler seslendirildi. Mustafa Cankara Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Beypazarı Kaymakamı Can Aksoy, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Konser sonunda Beypazarı Kaymakamı Can Aksoy, Türk Dünyası Müzik Topluluğu Yönetmeni Abdullah Alper Kurbani’ye çiçek takdim etti.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 12:23
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