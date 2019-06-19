SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile Türk Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Forumu düzenlendi.

Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen forumda konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türk dünyası coğrafyasında ve özellikle İpek Yolu güzergahında tesis edilen eserlerin kıymetinin bu zamanda daha iyi anlaşıldığını söyledi.

"Kültür ve medeniyetimizin emrettiği müşterek şehircilik anlayışıyla kurulacak şehirler, zaman ilerledikçe kıymetlenecektir." diyen Yüce, "Bu vesileyle öncelikle İpek Yolu'ndaki eserlerimize sahip çıkılması yönünde birçok etkinliğe birlikte imza atabiliriz. Özellikle İpek Yolu (Ayaş-Sapanca Koridoru) Sakarya, Bolu ve Ankara illeri, Sapanca, Geyve, Taraklı, Göynük, Mudurnu, Nallıhan, Beypazarı, Güdül, Ayaş ve ayrıca İznik ilçeleri güzergahında ilgili yetkililerin dahli ile örnek bir İpek Yolu destinasyon alanı oluşturabiliriz." ifadesini kullandı.

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Kırgızistan'ın Oş kentini ziyaret ettiğini ve orada kendini evinde gibi hissettiğini belirterek, "Kardeşlerimizi de en iyi şekilde ağırlayarak onları evlerinde hissettirmek istiyoruz." diye konuştu.

Kazak Baş Mimarlık İnşaat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Amirlan Kusainov ise tüm rektörlere Kazak heyeti adına teşekkür etti.

Böylesi tarihi bir olaya tanıklık etmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Kusainov, "Bu kardeşliğe vesile olan ve bizi burada ağırlayan bütün kuruluşlara teşekkür ediyorum. 2009 yılında Türksoy Genel Sekreteri ile düşündüğümüz bu fikirle bu sene 9 festival gerçekleştirdik. İki tanesi Türkiye’de olan festivallere 17 ülkeden katılım sağlandı. Tarih ve diriliş şehri Sakarya ile ilişkilerimizin her zaman daha ileri taşınmasını temenni ediyor ve sıcak karşılamalardan ötürü herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş da "Bu çalışmaların her zaman gelişerek devam edeceğine inancımın tam olduğunu belirterek, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum." dedi.

Konuşmaların ardından "Türk Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Forumu" oturumları gerçekleştirildi.

İlk oturumda "Türk Dünyasında Müşterek Şehircilik Kültürünün Gelişmesi" konusunun ele alındığı forumun ikinci bölümünde "Türk Dünyasında Müşterek Mühendislik ve Mimarlık Eğitimi" konuşuldu.



