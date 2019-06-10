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Türk Dünyası 6-7 Temmuz’da Yayladağı’nda buluşacak

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenecek "Müslüman Türk Dünyası Buluşma Şöleni" 6-7 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

10 Haziran 2019 Pazartesi 13:36
Türk Dünyası 6-7 Temmuz’da Yayladağı’nda buluşacak

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenecek "Müslüman Türk Dünyası Buluşma Şöleni" 6-7 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.


Müslüman Türk Dünyası Platformu Başkanı İsmail Yıldırım, yaptığı açıklamada, ilkini 2018’in Eylül ayında gerçekleştirdikleri "Müslüman Türk Dünyası Buluşma Şöleni"nde binlerce kişiyi Yayladağı’nda ağırladıklarını hatırlattı.


Geçtiğimiz yıl Kızılgöl mevkisindeki şölen alanına yaptıkları 11 bin 500 metrekarelik ay-yıldızın boyutunun bu yıl 12 bin 500 metrekare olacağını belirten Yıldırım, "6-7 Temmuz tarihlerinde, düzenlenecek şölene 19 ülkeden katılımcı bekliyoruz. İki gün sürecek etkinliklerde Türk kültürünü yansıtan çeşitli görselliklerin yanı sıra atlı gösteriler, aba güreşi, okçuluk yarışması, mehter gösterisi ve çeşitli Türk gruplarının gösterileri yer alacak. Gün boyu sürecek etkinliklerin ilk günü akşamında Türk dünyası ozanları, ikinci günü akşamında ise Aşık Sefai sahne alacak" dedi.


Yayladağı’nın atalardan miras kalan bir ilçe olduğunu ifade eden Yıldırım, Müslüman Türk dünyasının tek yürek olduğunu vurgulamak, aradaki bağları daha da pekiştirmek adına yapılacak şölene tüm Türk dünyasını davet etti.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 13:36
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