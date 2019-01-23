"Türk dostlarımızın güvenlik menfaatlerine saygı duyuyoruz"

MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin, Suriye'den çekilme planını olumlu bir adım olarak nitelendirerek "Türk dostlarımızın menfaatlerine saygı duyuyoruz. Özellikle güvenliğin sağlanması noktasında." dedi.

Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yoğun bir temas içerisinde olduklarını belirten Putin, "Bugünkü görüşme de son derece yapıcı ve ikili ilişkilere dayalı atmosferde gerçekleşti. Bu görüşmeler her zaman çok yoğun ve çok verimli oluyorlar." şeklinde konuştu.

Astana formatı çerçevesinde Türkiye, Rusya ve İran’ın katıldığı zirvelerin Tahran ve Ankara’da düzenlendiğini anımsatan Putin, "Bir sonraki üçlü liderler zirvesini Moskova, Rusya'da yapmayı hedefliyoruz. Tarih konusunda Türkiye ile mutabakat sağladık. İranlı ortaklarımızdan onay almamız lazım." ifadelerini kullandı.

Suriye meselesinin kalıcı bir çözümü üzerine çalışmaların devam ettiğinin altını çizen Putin, "Siyasi ve diplomatik yollarla sorunu çözmek istiyoruz, toprak bütünlüğü prensibine de sadık kalmaktayız. ABD (Suriye'den) çekilme planını gerçekleştirirse bu olumlu bir adım olacak." dedi.

- Suriye’de terörle mücadele

Putin, Suriye’deki terör örgütlerinin durdurulması için çok sayıda adım atıldığını vurgulayarak, "İdlib'de silahsız bölgenin Soçi mutabakatı çerçevesinde hayata geçirilmesini de ele aldık. Çalışmalara rağmen bölgede gerginliğin azaltılması için ortaklaşa adımlar atılması gerekiyor." diye konuştu.

Toplantıda, Rusya ve Türkiye'nin ortaklaşa atabileceği adımların da istişare edildiğini anlatan Putin, "Şam'ın Kürtlerle diyalog içerisinde olmasını teşvik ediyoruz. Bu hem Suriye toplumunda birlik sağlayacak hem de komşu ülkelerin hayrına olacaktır." ifadesini kullandı.

Görüşmede, ABD yönetiminin Suriye’den çekilme kararını da ele aldıklarını belirten Putin, "ABD'nin bu adımı gerçekleşirse olumlu bir adım olacak. Bu son derece sıkıntılı bölgedeki durumu istikrara kavuşturacaktır. Türkiye ve Rusya, Suriye'deki çatışmaların sonrasında da iş birliği yapmalıdırlar. Bu konuda bakanlarımız ve yetkililerimizin ortak çabaları olacak ki böylelikle mülteciler konusunda güvenli bir şekilde ülkelerine dönebilsinler." değerlendirmesinde bulundu.

- Güvenli bölge konusu

Amerikan askerlerinin Suriye'de yasa dışı ve uluslararası hukuk temeline dayanmadan bulunduğunu aktaran Putin, şöyle konuştu:

"Birleşmiş Milletlerin de bununla ilgili de herhangi bir kararı yoktur. Şam yönetiminin de bu yönde bir daveti yoktur. Ama ABD tarafıyla terörle mücadele konusunda yapıcı bir iş birliği tesis ettik, Suriye dahil olmak üzere. Eminim ki bu çalışma sürdürülecektir. Türk dostlarımızın menfaatlerine de saygı duyuyoruz. Özellikle güvenliğin sağlanması noktasında.

Suriye Arap hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasında 1998 tarihli bir sözleşme devam ediyor, bu anlaşma özellikle terörle mücadele ile ilgili. Eminim ki bu anlaşma birçok hususu kapatan bir temeldir. Yani Türkiye'nin özellikle güney sınırında güvenliğinin sağlanması noktasında birçok hususu kapatabilir. Bu konuları bugün ayrıntılı bir şekilde anlattık."

- İdlib ve anayasa komitesi

Putin, İdlib'in güvenliğinin sağlanması için Türkiye'nin çabalarını gördüklerinin altını çizerek, "Türk meslektaşlarımızın mutabakatın şartlarını yerine getirmek için çabalarını görüyoruz. Tabii ki orada sorunlar var biz bunları görüyoruz. Ama Türk meslektaşlarımızla önümüzdeki dönemde çalışmalarımızın koordine edilmesi, neler yapılması gerektiğini görüştük. Bütün teröristlerle birlikte mücadele etme konusunda Türkiye ile hemfikiriz." dedi.

Anayasa komitesi konusunun önemine işaret eden Putin, "Bu sahada başarılarımızı pekiştirecek olan bir çalışmadır. Çünkü uzun vadede Suriye’de tüm sorunların sadece siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi mümkün. Suriye'de bütün ihtilaf tarafları arasında diyalog kurulması lazım. Suriye'de kapsamlı bir diyalog çalışması yapmak lazım. Suriye’nin geleceğini ilgilendiren tüm kesimler bu çalışmalara katılmalıdır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimiyle İstanbul'da Rusya, Türkiye, Almanya ve Fransa'nın katıldığı zirveyi hatırlatan Putin, "Burada anayasa komitesinin kurulması için birlikte çalışma konusunda anlaştık. Avrupalı meslektaşlarımız bize anayasa komisyonunun oluşturulması için bazı ricalarda bulundular ve hem biz hem de Türkiye bu konuda çalışmalarını tamamladı." ifadelerini kullandı.

Putin, çalışmaların tamamlanmasının ardından yaşanan sürece değinerek, şunları kaydetti:

"Cenevre'de Avrupalı meslektaşlarımızdan duyduk ki bu çalışmalarımızı tamamlamamışız. Bu bizim hiç beklemediğimiz bir yaklaşımdı. Fransa, İngiltere ve Almanya BM Genel Sekreterine bir mektup göndererek, Astana garantör ülkelerinin yapacağı açıklamayı kabul etmemesini istediler. Bunu yorumlamak da çok zor şu anda. Ama biz sabırlı bir şekilde onlarla da çalışmayı sürdürmeyi düşünüyoruz. Onların tutumunun temeli nedir anlayamıyoruz."

