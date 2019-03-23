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Türk doktorun büyük başarısı

Dünyanın kardiyoloji alanındaki kongrelerinden olan Amerikan Kardiyoloji Koleji kongresinde, kardiyoloji alanında çok sayıda bilimsel çalışmaya imza atan Doç.

23 Mart 2019 Cumartesi 19:50
Türk doktorun büyük başarısı

Dünyanın kardiyoloji alanındaki kongrelerinden olan Amerikan Kardiyoloji Koleji kongresinde, kardiyoloji alanında çok sayıda bilimsel çalışmaya imza atan Doç. Dr. Sercan Okutucu’ya, “Amerika Kalp Derneği” ve “Amerikan Kardiyoloji Koleji” tarafından “Akademik Doktora Üyeliği” verildi.


2006 yılında Hacettepe Tıp Fakültesini birincilikle bitiren ve aynı yıl Tıpta Uzmanlık Sınavında Türkiye birincisi olan başarılı kardiyoloji uzmanı Doç. Okutucu’ya bir ödül de Amerika Birleşik Devletlerin’den geldi. Amerika Birleşik Devletleri’nin New Orleans şehrinde düzenlenen “Amerikan Kardiyoloji Koleji”toplantısında Türkiye’de yaptığı çalışmalardan ötürü Okutucu’ya, akademi üyelik belgesi ile cübbesi, Dernek Başkanı Prof. Dr. Richard Kovacs tarafından verildi.


Bilimsel çalışmalarının, ödüle layık görülmesinin kendisi ve ülkesi adına onur verici olduğunu belirten Okutucu, "Bu tarz ödülleri almak gerçekten memnuniyet verici. Türkiye adına böylesi bir organizasyonda, Amerika’da bulunmak ve böyle bir ödüle layık görülmek sorumluluğumu bir kez daha artırıyor" dedi. Kendisine büyük emeği geçen hocalarına teşekkür eden Okutucu, kardiyoloji alanında Türkiye hekimlerinin çok iyi bir yerde olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 19:50
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