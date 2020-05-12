  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs

Türk Doktorlar gen susturma yöntemiyle koronavirüs ilacı geliştirecek

Teksas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi'nde çalışan Prof. Dr. Bülent Özpolat ve ekibi koronavirüse karşı yeni bir yöntemle ilaç geliştiriyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 00:06:00 -
Türk Doktorlar gen susturma yöntemiyle koronavirüs ilacı geliştirecek

26 yıldır MD Anderson Kanser Merkezi Deneysel İlaçlar ve Kanser Tıbbı bölümünde görev yapan Prof. Dr. Bülent Özpolat, daha önce "gen susturma yöntemi"ni akciğer kanserine karşı geliştirmiş ve Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) ve Ulusal Kanser Enstitüsü (NCI) tarafından 1 milyon 250 bin dolarlık araştırma fonu almıştı.

Koronavirüsün Sebep Olduğu Sitokin Fırtınası Nedir?

Koronavirüs aşı çalışmalarında sitokin fırtınası denilen duruma işaret eden Prof. Özpolat, bu durumun nefes darlığı ve oksijenin yetmezliğine sebep olduğunu ifade etti.

Fakat gen susturma yöntemi sayesinde virüsün sitokin fırtınasına yol açamadığını dile getiren Prof. Özpolat şöyle konuştu, "Bağışıklık sistemi koronavirüse aşırı reaksiyon gösterdiğinde vücutta yangı dediğimiz inflamasyon artıyor ve bu da akciğerde sıvı birikimine, nefes darlığına ve çoklu organ yetmezliği ile ölüme neden oluyor. Koronavirüste sitokin fırtınasının önüne geçebilmek için klinik deneme aşamasında olan birkaç ilaç çalışması var ama bunlar antikor temelli olduğu için, üretimi ve maliyeti çok pahalı oluyor. Bizim geliştireceğimiz ilaç çok daha ucuz olacağı için hastaların erişimi de zor olmayacak" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı