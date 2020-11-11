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Korona Virüs Türk doktorlar dünyada bir ilke imza attı
Korona Virüs

Türk doktorlar dünyada bir ilke imza attı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi uzmanları, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü mart ayından itibaren hastaneye başvuran ve test sonuçları pozitif çıkan hasta grubunu incelemeye aldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 20:44:00 -
Türk doktorlar dünyada bir ilke imza attı

5 ay süren hastaların kan ve klinik durumları üzerinden evde izolasyon, hastaneye yatış ve yoğun bakımda tedavi gibi durumlarını erken evrede tespit edilmesine imkan sağlayan ‘skorlama’ çalışmasının sonuçları “European Review for Medical and Pharmacological Sciences” tıp dergisinde yayınlandı. Dünyada bir ilk olan çalışma, bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Suat Doğancı, çalışmanın detaylarını “Çalışmamamız, hastaların hangisinin kötüleşip hangisinin kötüleşmeyeceğini tespite yönelik bir skorlamaydı. Yoğun bakım ihtiyacı olan hastaların erken tespiti ve bu hastalara zamanında müdahale edilmesi hayati önem taşıyor. Buradaki skorlamanın temel amacı buydu. Doğruluk oranı yüzde 98’e varan bir skorlama oldu. Dünya tıp camiasının kullanabileceği bir skorlama geliştirdik. İsteyen meslektaşlarımızı çalışmamıza ücretsiz ulaşabiliyor” sözleriyle anlattı.

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