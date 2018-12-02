Türk dizileri Faslıları ekrana bağlıyor

RABAT (AA) - MUHAMMED BENDERİS- Meksika ve Mısır dizilerinin uzun yıllar devam eden egemenliğinin ardından son yıllarda, Türk dizileri, Arap izleyicilerin ilgi odağı haline geldi.

Türk dizileri, birçok Arap ülkesinde reytinglerde en üst sıralarda yer alıyor. Bu ülkelerden biri de Fas.

Fas lehçesiyle dublaj yapılan Türk dizilerinin, ülkede farklı yaş grupları ve sosyal sınıflar tarafından ilgiyle takip edilmesinde, yapımların kalitesi ve konularının etkileyici olmasının yanı sıra Türkiye'nin doğal ve tarihi güzelliklerinin de etkisi olduğu belirtiliyor.

Sanat araştırmacısı Cemal el-Verdi, Faslıların Türk dizilerine olan rağbetinin, yapım ve senaryonun kalitesinden kaynaklandığına işaret ederek, "Kurtlar Vadisi"nin, Fas'ın yanı sıra Arap dünyasında en hızlı revaç bulan dizilerden biri olduğunu hatırlattı.

Prodüksiyon şirketinde görevli Hazım Said de Türk dizilerinin milyonlar tarafından izlenmesinin onun gücünü gösterdiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu diziler, kalitesinin yanı sıra ülkenin güzelliğini de yansıtıyor. Bu da seyirciyi çeken sebeplerden biri. İzleyiciler, dizilerde gördüğü yerleri ziyaret etmek istiyor."

- Dizilerdeki turistik ve tarihi mekanların cazibesi

Dizilerde, yönetmenin tercih ettiği doğa manzaralarının yanı sıra tarihi eserler, seyirciler üzerindeki etkiyi artırıyor.

Dizilerin bazı bölümlerinde, izleyicilerin beğenisine, aynı anda hem dram hem turistik seyahat sunulabiliyor. Hal böyle olunca izleyicilerin, Türkiye'yi ziyaret etmesi, televizyonda izledikleri sanat eserleri ve tarihi güzellikleri yakından görmek istemesi kaçınılmaz oluyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığında görevli İyza el-Umri, Türk dizilerinin, öykü ve dramanın yanı sıra ülkenin doğasını tanıtmada da başarılı olduğunu dile getirdi.

Umri, şöyle devam etti:

"Bu diziler, Türkiye'deki turizm sektörünün mercek altına alınmasına yol açtı. Diziler, Faslıların evlerine konuk olarak bir nevi Osmanlı dönemi başta olmak üzere Türk medeniyetini tanıttı."

- "Türk dizileri Faslıların hayatlarının bir parçası"

Fas hükümetine bağlı Kültür Kafeleri Ağı Başkanı Nureddin Akşani, Türk dizilerinin ülkede her yaş grubundan izleyicisi olduğunu ifade ederek, dizilerin, hayatlarının temel parçalarından biri haline geldiğini vurguladı.

Akşani, Fas lehçesiyle dublaj yapılmasının da dizilerin yayılmasını ve kabul görmesini kolaylaştırdığını dile getirdi.

- En fazla revaç gören diziler

Ülkede 2011'den bu yana yayınlanan ve rekor izlenme oranlarına sahip olduğu belirtilen "Beni Affet" dizisi, kasım ayının son haftasında 8 milyondan fazla kişi tarafından seyredildi.

Fas televizyonlarında en çok izlenenler arasında yerini alan dizinin oyuncularının da ülkede yüksek bir popülaritesinin olduğu biliniyor.

Fas'ın Kanal 2 televizyonunda yayınlanan "Reşid Show" isimli programın, dizinin kadın kahramanı Gaye Turgut Evin ile erkek kahramanı Mert Altınışık'ın katıldığı bölümü, programın tarihindeki en fazla izlenme oranına ulaştı. Öyle ki, söz konusu program 7,5 milyon kişi tarafından izlendi.

Bugünlerde yayınlanmaya başlayan fakir bir genç ile zengin bir genç kızın imkansız sevgisini konu alan Kara Sevda isimli dizi de Faslı seyircinin beğenisini kazanan Türk dizileri arasında yer alıyor.

Fes kentindeki Sidi Muhammed bin Abdullah Üniversitesi'nde Sosyoloji Profesörü Ahmed Şerak, Fas seyircilerinin dikkatini çekmesi; Türk dizilerinin hem konusu, hem karakterlerin oluşturulması hem de izleyiciyi cezbetmesi açısından başarıya ulaştığının kanıtı olduğunu söyledi.

Dizilerin, farklı yaş grupları ve sosyal sınıflardan Fas izleyicisini cezbettiğini belirten Şerak, dizilerin konularının da Faslıların günlük sohbetlerini meşgul ettiğini söyledi.

- Reyting sıralamalarında Türk dizileri önde

Ülkedeki yerel kanalların reyting oranlarını takip eden Maroc Metri isimli kuruluştan yapılan yazılı açıklamada, (hükümete bağlı) Kanal 2 televizyonunda yayınlanan "Beni Affet" dizisi, en çok izlenenler arasında birinci sırada yerini aldı.

Dizinin yüzde 70'lik bir izlenme oranına sahip olduğu aktarılan açıklamada, kanalın en çok izlenen programları listesinde üçüncü sırada "Kara Sevda", dördüncü sırada ise "Kuzey Güney" dizisi bulunuyor.

Açıklamada, 21-27 Kasım tarihleri arasında "Beni Affet" dizisinin 8 milyondan fazla, "Kara Sevda'nın" 7 milyon, "Kuzey Güney'in" ise 4,5 milyon kişi tarafından seyredildiği aktarıldı.