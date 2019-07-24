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Türk diplomatın şehit olduğu saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Irak’ın Erbil kentinde bir Türk diplomatın şehit olduğu silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:26
Türk diplomatın şehit olduğu saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Irak’ın Erbil kentinde bir Türk diplomatın şehit olduğu silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.


Erbil’de Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse ve yanındaki 2 Irak vatandaşının hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. 17 Temmuz’da bir restoranda düzenlenen saldırı anına ait kamera görüntülerinde saldırganın yan masadan bir anda kalkarak arkadan silahla ateş ettiği görülüyor.


Saldırının baş şüphelilerinden Diyarbakır nüfusuna kayıtlı 27 yaşındaki Mazlum Dağ ve ona yardım eden Muhammed Biykez, 20 Temmuz’da güvenlik güçlerince yakalanmıştı. Güvenlik kaynakları, zanlıların idamla yargılanacağı açıklamasını yaptı.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:26
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