Türk diplomatı şehit eden terörist, Kandil’de etkisiz hale getirildi

Erbil Başkonsolosluğunda görevli Dışişleri bürokratına yönelik gerçekleştirilen saldırının azmettiricisi olduğu tespit edilen Erdoğan Ünal, MİT ve TSK’nın ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Erbil Başkonsolosluğunda görevli Dışişleri bürokrata yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının azmettiricisi olduğu belirlenene terör örgütü PKK’nın sözde üst düzey mensubu ’Doğan Nurhak’ kod adlı Erdoğan Ünal, MİT ve TSK’nın birlikte yaptığı operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, 1973 doğumlu olan ’Doğan Nurhak’ kod adlı Erdoğan Ünal, PKK’nın yürütme konseyine doğrudan bağlı İstihbarat (NLP) Konseyi’nin beş üyesinden birisi konumunda bulunuyordu.

PKK ile 1990 yılında tanıştı

PKK İstihbarat Konsey üyesi Erdoğan Ünal’ın, örgütle 1990’lı yıllarda tanıştığı, yirmili yaşlarda PKK adına muhtelif sokak eylemlerine (molotoflama vs.) katıldığı, bundan dolayı 1994-1998 yılları arasında cezaevinde yattığı, cezaevinden çıktıktan sonra dağ kadrosuna katılmak için yurt dışına çıktığı ve zamanla PKK içinde yükseldiği öğrenildi.

Kandil’de gerçekleştirilen ikinci operasyon

’Doğan Nurhak’ kod adlı Erdoğan Ünal’a yönelik operasyon, MİT ve TSK tarafından 24 Temmuz 2019’da PKK Ana Karargahı’nın bulunduğu Kandil Bölgesi’nde gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen bu operasyon, Kandil bölgesinde üst düzey PKK’lının etkisiz hale getirildiği ikinci operasyon oldu. Daha önce, PKK Başkanlık Konsey üyesi ’Halmat Diyar’ kod adlı Garip Muhammed’e yönelik operasyon Kandil bölgesinde gerçekleştirilmişti.