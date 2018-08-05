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Türk diplomat Rusya'da Türk köyü keşfetti

Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliğinde basın müşaviri olarak görev yapan Orhan Gazigil, Rusya’nın kuzeybatısında yer alan bir bölgede Türk köyü ile karşılaştı.

05 Ağustos 2018 Pazar 14:51
Türk diplomat Rusya'da Türk köyü keşfetti

Sık Sık Rusya’da gezerek keşifler yapan Moskova Büyükelçiliğinde basın müşaviri olarak çalışan Orhan Gazigil, ülkenin kuzeybatısındaki Pskov bölgesinde tesadüfen bir Türk köyü ile karşılaştı. Türk asıllı Rusların yaşadığı Turok adlı köyde çekindiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan Gazigil, fotoğrafın altına da, “Rusya'yı dolaşırken bir sürprizle karşılaştım. Pskov bölgesinde Turok köyü. Wikipedya'da nüfus sayısının 54 olduğu yazıyor. Birkaç dakikalığına ben de 55'inci kişi oldum. Bu Turok hakkında bilgisi olan var mı?" yazdı.

Rusya’nın Pskov ve Penza bölgelerinde ve Belarus’ta ‘Türk’ ismiyle birçok köyün olduğu biliniyor.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 14:51
  1. Rusya
  2. türk köyü
  3. Moskova

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