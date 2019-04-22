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Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinden Şiir Dinletisi

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri tarafından şiir dinletisi programı düzenlendi.

22 Nisan 2019 Pazartesi 13:32
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinden Şiir Dinletisi

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri tarafından şiir dinletisi programı düzenlendi.


BEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Konferans Salonu’nda yapılan ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda öğrenciler birbirinden güzel şiirler okudu. Açılış konuşması gerçekleştiren Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nurullah Ulutaş, bu tür programlarla öğrencilerin akademik ilerlemeleri yanında bireysel yeteneklerini de ortaya çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Bir üniversitenin bilimsel, kültürel ve sanatsal programlarla ivme kazanacağını ve sıyrılabileceğini belirten Doç Dr. Ulutaş, öğrencilerin de bu tür faaliyetlerde aktif rol almaları gerektiğini söyledi. Daha sonra Furkan Haznedar Çizik, Ayşe Öner, "Bizim Öyle Kirli Ellerimiz Yoktu", Miray Sertkaya, "Bağlanmayacaksın", İslim Yıldız, "Bırakıp Gitme Beni Ağlarım" ve Betül Bozkurt, "Senin Adın Kavuşmak Olsun" şiirlerini seslendirdiler.


Programın sonunda öğrencilerin isteği üzerine sahneye çıkan ve aynı zamanda şair olan Doç Dr. Ulutaş, "Hicran Buğusu", "Son Nağme" ve "Zınayda" şiirleriyle programa renk kattı. Ulutaş, dinletinin düzenlenmesinde gösterdikleri katkılarından dolayı Arş. Gör. Ramazan Ergöz ve Arş. Gör. Oğuz Doğan’a teşekkürlerini sundu.


Program, bölüm hocaları ve programda yer alan öğrencilerin birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafıyla son buldu.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 13:32
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