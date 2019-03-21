Türk Dil Kurumu Yayınları, Sakarya Üniversitesinde Türk Dil Kurumu yayınları yeni kitap satış aracıyla 20-22 Mart 2019’da, Sakarya Üniversitesinde öğrencilerle buluşuyor.

Türk Dil Kurumu yayınları yeni kitap satış aracıyla 20-22 Mart 2019’da, Sakarya Üniversitesinde öğrencilerle buluşuyor. Yayınların yüzde 50 indirimle satışa sunulduğu kitap satış aracında, Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanmış çeşitli sahalara ait sözlükler, araştırma inceleme kitapları ve dil bilgisinin farklı sorunlarının çözümüne yönelik hazırlanmış eserler yer alıyor.

Türk Dil Kurumu kitap satış aracı farklı şehirlerimizdeki üniversitelerde, okuyucularla buluşmaya devam edecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.