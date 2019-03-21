0553 313 94 23

Türk Dil Kurumu Yayınları, Sakarya Üniversitesinde

Türk Dil Kurumu yayınları yeni kitap satış aracıyla 20-22 Mart 2019’da, Sakarya Üniversitesinde öğrencilerle buluşuyor.

21 Mart 2019 Perşembe 16:20
Türk Dil Kurumu Yayınları, Sakarya Üniversitesinde

Türk Dil Kurumu yayınları yeni kitap satış aracıyla 20-22 Mart 2019’da, Sakarya Üniversitesinde öğrencilerle buluşuyor. Yayınların yüzde 50 indirimle satışa sunulduğu kitap satış aracında, Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanmış çeşitli sahalara ait sözlükler, araştırma inceleme kitapları ve dil bilgisinin farklı sorunlarının çözümüne yönelik hazırlanmış eserler yer alıyor.


Türk Dil Kurumu kitap satış aracı farklı şehirlerimizdeki üniversitelerde, okuyucularla buluşmaya devam edecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 16:20
  1. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mersin’de Adalet Ormanı oluşturuldu
    1. Mersin’de Adalet Ormanı oluşturuldu
    2. Döviz kurları
    3. Diyarbakır’da Nevruz kutlamaları
    4. İHA’ya Yeşil Ekonomi Ödül’ü
    5. Güven Timleri tarihi eser kaçakçısını..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de
    7. Bakan Akar, Millileştirilecek..
    8. Mahkumlar ‘Adalet Ormanı’ için fidan..
    9. Quick Sigortanın alacak ve kredi..
    10. Soylu: “PKK’nın uzantısı olan HDP,..
    11. Fatsa’da Orman Haftası kutlama..
    12. MHP Lideri Bahçeli'den önemli..
    13. YPG/PKK, ÖSO mevzilerine saldırdı
    14. PKK’nın suikastçisi tutuklandı
    15. VakıfBank'tan Bursa ve Balıkesir'e 8..
    16. Karşınızda, Siyonist şerefsizliği!..
    17. 21 Mart Dünya Down Sendromu..
    18. OBM’den ücretsiz fidan dağıtımı
    19. Sarai Sierra cinayetinde yeni gelişme
    20. Ali Şafak Öztürk'ten yabancı oyuncu..
    21. Almanya'da ırkçılığa karşı insan zinciri
    22. Beşiktaşlılar Derneği özel öğrencileri..
    23. OGM 180. Yıl Yürüyüşü Bozdoğan’da..
    24. Irak Sivil Savunma yetkilileri, Musul..
    25. Elazığ’da Adalet Ormanı oluşturuldu
    26. Ankara'da otomobil şebekesine operasyon!
    27. Resim öğretmeninden ‘Anadolu’dan..
    28. Uzunköprü’de nevruz ateşi yakıldı
    29. 150'ye yakın torunu var! 110 yaşındaki..
    30. Gerginlik Ukrayna ile yaşandı!..
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!