Türk Dil Kurumu yayınları Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde Türk Dil Kurumu yayınları, yeni kitap satış aracıyla 26-28 Mart tarihleri arasında Rize’de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde öğrenciler ve kitapseverlerle buluşuyor.

Türk Dil Kurumu yayınları, yeni kitap satış aracıyla 26-28 Mart tarihleri arasında Rize’de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde öğrenciler ve kitapseverlerle buluşuyor.

Türk Dil Kurumu yayınları, yeni kitap satış aracıyla 26-28 Mart tarihleri arasında Rize’deki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde kitapseverlerle buluşacak. Yayınların yüzde 50 indirimle satışa sunulduğu kitap satış aracında Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanmış çeşitli sahalara ait eserler yer alıyor. Bu eserler, Türkçe’nin gelişme gösterdiği bölgelere ait pek çok dil malzemesini sunmanın yanında Türkçe’nin belli başlı sorunlarına da ışık tutuyor.

Türk Dil Kurumu kitap satış aracı, farklı şehirlerdeki üniversitelerde okuyucularla buluşmaya devam edecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.