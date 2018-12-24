"Türk Devlet Sisteminde Ombudsmanlığın Önemi" konferansı

ANKARA (AA) - Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, "Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir, dediğimizde şeffaflık girer devreye. Keyfilik yoktur, denetleme girer işin içine. Hukuk devletinin özelliği budur." ifadesini kullandı.

Kamu Denetçiliği Kurumundan (KDK) yapılan yazılı açıklamaya göre, Çiçek, KDK'de düzenlenen "Ombudsmanlık Söyleşileri" kapsamında "Türk Devlet Sisteminde Ombudsmanlığın Önemi" konferansına katıldı.

KDK yasasının 2003'te hazırlandığını ancak o dönem "alternatif yargı olmaz" denilerek kanunun çıkarılmadığını belirten Çiçek, Türkiye'de ombudsmanlıkla ilgili tarihi tecrübe bulunduğunu ama süreklilik sağlanamadığını vurguladı.

Çiçek, KDK'nin çalışmalarına her zaman ihtiyaç duyulduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir, dediğimizde şeffaflık girer devreye. Keyfilik yoktur, denetleme girer işin içine. Dolayısıyla hukuk devletinin özelliği budur. Diğer niteliklerinin yanında hukuk devleti şeffaf ve hesap verebilir olacak. Bunlar aynı zamanda çağdaş demokrasinin olmazsa olmazıdır. Hak ve özgürlüklerin korunması açısından başka mekanizmaların yanında KDK'ye ihtiyaç var."

- "Mevcut yasalar onlarca yıl sonra yenilendi"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ise Çiçek'in KDK'nin kurulma sürecinde her kademede bulunduğunu anımsatarak "Cemil Çiçek 12 Eylül'ü, 28 Şubat'ı yaşadı. 27 Nisan'da, 15 Temmuz'da demokrasi dışı hareketi yapanlara karşı Cumhurbaşkanımızın yanında demokrasi ve anayasayı koruyan siyasi büyüğümüz oldu. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin mevcut yasaları onlarca yıl sonra Sayın Adalet Bakanı döneminde yenilendi." değerlendirmesinde bulundu.

Malkoç, konuşmasının ardından Çiçek'e plaket takdim etti.