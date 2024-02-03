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Ekonomi Türk devinden Putin'e büyük şok! 'Biz artık yokuz' diyerek duyurdular
Ekonomi

Türk devinden Putin'e büyük şok! 'Biz artık yokuz' diyerek duyurdular

Yeniakit Publisher
2024-02-03 17:23:00 -
Türk devinden Putin'e büyük şok! 'Biz artık yokuz' diyerek duyurdular

Müteahhitlik ve yatırım grubu Rönesans Holding, Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'dan çekilme kararı aldı.

Müteahhitlik ve yatırım grubu Rönesans Holding, Rusya’daki faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. 2024 yılı planlarını açıklayan şirket, dünya çapında iddialı bir büyüme stratejisine odaklandığı belirtti.

Yapılan açıklamada, 2023 yılını 2022 yılına göre yüzde 10 artışla 3,3 milyar Euro ciroyla kapatmayı hedeflediklerini belirtilirken, "Rönesans, Rusya'daki faaliyetlerini durdurdu ve dünya çapında iddialı bir büyüme stratejisine odaklanıyor. Şirket, yeni pazarlara ve sektörlere yatırım yapmayı ve sağlık hizmetleri, enerji dönüşümü ve ticari binalardaki kapsamlı deneyiminden yararlanmayı hedefliyor." denildi.

Küresel ve yerel zorluklara rağmen...

2023 yılını küresel ve yerel zorluklara rağmen Avrupa'nın en büyük on uluslararası inşaat şirketi arasındaki konumlarını sağlamlaştırdıklarını belirten şirket, "2023 yılında uluslararası iş ortaklarıyla ilişkilerini derinleştirerek birçok yeni iş birliği ve yatırıma imza atarak EPC-F (Mühendislik, Tedarik, İnşaat ve Finansman) modelini başarıyla uyguladı. Bunlar arasında, Türkiye Ulaştırma Bakanlığı adına Birleşik Krallık hükümetinin ihracat kredi kurumu (UKEF) ile yapılan ve 923 milyon Avroluk toplam proje finansmanının 781 milyon Avroluk (680 milyon £ eşdeğeri) finansmanını üstlenen finansman anlaşması da yer alıyor. Türkiye'nin ikinci büyük konteyner limanı Mersin'i iç şehirler olan Adana, Osmaniye ve Gaziantep'e bağlayan yüksek hızlı elektrikli demiryolu. Paris'ten Brüksel'e daha uzun bir mesafe üzerinden daha hızlı, daha verimli geçiş vaat ederek bölgesel altyapıyı ve büyümeyi artırıyor." bilgilerini paylaştı.

 Grubun küresel ayak izi artık çeşitli bölgelere uzanıyor

Şirketin diğer faaliyet alanlarındaki çalışmalar hakkında da bilgi verilirken, "Rönesans, Rusya'daki inşaat işini Mayıs 2022'de, emlak işini ise Haziran 2023'te elden çıkararak yatırımı ve ilgiyi dünya çapında farklı lokasyonlara yönlendirdi. Bu geçiş ve bu pazarda doğrudan yönetimden uzaklaşmaya yönelik stratejik karar, Rönesans'ın büyüme stratejisini dönüştürdü. Grubun küresel ayak izi artık çeşitli bölgelere uzanıyor, Türkiye'de bulunuyor ve Hollanda, Almanya ve BDT ülkelerini kapsıyor ve Kazakistan ve Türkmenistan'a giderek daha fazla odaklanıyor." denildi.

2024 yılı hedefleri paylaşıldı

Açıklamada şu bilgilere yer verildi;
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"Rusya'daki faaliyetlerine son veren Rönesans, yeni pazarlara açılmayı, küresel varlığını büyütmeyi ve sağlık, enerji ve ticari inşaat alanlarındaki uzmanlığını güçlendirmeyi planlıyor. Grup, hastaneler ve rüzgar santrallerini kapsayan uluslararası ve yerel yatırım projelerinden kaynaklanan inşaat gelirlerinde güçlü bir büyüme bekleyerek 2024 için 4,5 milyar Euro ciro hedefi belirledi.

2024 aynı zamanda Rönesans'ın halka açılma yolunda ilk adımını atarak Rönesans Gayrimenkul Yatırım'ın halka arz sürecini açıklayacağı yıl olacak."

KAYNAK: PATRONLARDÜNYASI

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