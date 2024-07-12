Türk devi satıldı: Enerji sektöründe dengeler değişti! Çalışmalara başladılar... Çok konuşulacak sözler

Türk petrol devini satın alan Zeren Group enerji sektöründe tüm dengeleri değiştirecek nitelikte hamle yaptı. 800'den fazla akaryakıt istasyonuna sahip olan ünlü petrol, sektörde büyük bir merak uyandırdı.

Türkiye'nin önde gelen enerji şirketlerinden Zeren Group, enerji sektöründe dengeleri değiştirecek nitelikte bir hamle yaparak Türkiye Petrolleri'ni satın aldı. 800'den fazla akaryakıt istasyonuna sahip olan Türkiye Petrolleri’nin yeni sahibi Zeren Group, bu adımıyla sektörde büyük bir merak uyandırdı.

Alpet ve Türkiye Petrolleri Birleşecek mi? Çok konuşulacak sözler!

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Zeren Group daha önce Alpet petrolü bünyesine katmıştı. Bu satın almanın, Zeren Group’un sektördeki stratejik hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynaması bekleniyor. Ayrıca Alpet ile Türkiye Petrolleri’nin birleşip birleşmeyeceği ve bu birleşmenin nasıl bir sinerji yaratacağı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) kararlarına bağlı olacak.

Zeren Group’un enerji sektöründeki yatırımlarıyla sınırlı kalmadığı, finans sektöründe de büyük hedefler peşinde olduğu belirtiliyor. Lübnanlı Hariri Ailesi'ne ait Bankmed ve Ürdünlü Arab Bank'ın ortak olduğu Turkland Bank'ı (T-Bank) satın almak için uzun süredir görüşmeler yürüten Zeren Group, bu alanda da dikkatleri üzerine çekiyor.

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