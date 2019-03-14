Türk denizaltısı TCG GÜR Arnavutluk'ta

DIRAÇ (AA) - Türk Deniz Kuvvetlerine ait "TCG GÜR S-357" denizaltısı, Arnavutluk'un Dıraç Limanı'na demir attı.

Türk ve Arnavut bayrakları taşıyan "TCG GÜR S-357" denizaltısı, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Şakir Cumhur Somer'in yanı sıra Arnavutluk Deniz Kuvvetleri, ülkedeki Türk ve Arnavut kurum temsilcileri tarafından karşılandı.

Türkiye ile Arnavutluk arasındaki askeri iş birliği planının uygulanması doğrultusunda ülkede bulunan TCG GÜR denizaltısı, önümüzdeki günlerde de kapılarını iki ülke kurum ve kuruluş temsilcileri için açacak.

Uzunluğu 62 metre ve ağırlığı yaklaşık bin 400 ton olan TCG GÜR denizaltısında 45 personel görev yapıyor.

TCG GÜR denizaltısı, 18 Mart'a kadar Dıraç Limanı'nda bulunacak.

Daha önce "TCG Sakarya" denizaltısı, "TCG Preveze" denizaltısı ve TCG Oruçreis (F-245) fırkateyni de Arnavutluk'u ziyaret etmişti.