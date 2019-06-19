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Johnson: Başbakan olduğumu görse Türk dedem gurur duyardı

İngiltere'de iktidarda bulunan Muhafazakar Parti'de liderlik yarışını önde götüren eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson ilk defa katıldığı tartışma programında "Türk büyük dedem başbakan olduğumu görseydi bundan gurur duyardı" dedi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 14:20
Johnson: Başbakan olduğumu görse Türk dedem gurur duyardı

31 Ekim'de İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması beklenirken Boris Johnson’ın "güvenilir bir çıkış planı" sunamaması dikkat çekti. Diğer adayların hiçbiri de Brexit hakkında net bir çözüm önermedi.

Tartışma programında ayrıca Johnson'a burkalı kadınları "posta kutusuna" benzettiği ifadeleri de dahil İslam düşmanı sözleri hatırlatıldı.

Bunun üzerine Johnson, gazetecilik yaptığı son 20-30 sene içinde yazdığı makalelerden alınan ifadelerinin büyütüldüğünü savunarak, "Elbette ki sözlerimin neden olduğu incitmelerden dolayı üzgünüm" dedi.

"Türk büyük dedem gurur duyardı"

Johnson büyük dedesinin de Türk ve Müslüman olduğunu vurgulayarak, "Eğer kendisi bugün benim bu ülkenin başbakanı olacağımı görseydi bundan çok gurur duyardı" diyerek İslam karşıtı fikirlerinin olmadığını savundu .

Başbakanlık yarışında Johnson açık ara önde

Muhafazakar Parti liderliğinin ve başbakanlığın en güçlü adaylarından Boris Johnson yarışın ikinci turunda 126 oy alarak açık ara en çok oyu alan isim oldu. En yakın rakibi Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt 46 oyda kaldı.

Oylamanın üçüncü turu çarşamba günü yapılacak. İki aday kalana kadar devam edecek turların ardından partinin yaklaşık 125 bin üyesi, posta yoluyla bu iki isim arasından yeni lideri seçecek.

Brexit'in sıkı taraftarı olan Boris Johnson'ın İngiltere'nin yeni Başbakanı olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

(Euronews)

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 14:20
  1. Jeremy Hunt
  2. Boris Johnson
  3. brexit

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