0553 313 94 23

Bakan Pekcan 100 iş adamıyla Irak’a gidiyor!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Irak ile Türkiye arasında 13 milyar dolar olan ticaret hacminin artırılması ve ülkenin yapılandırılması amacıyla Türk şirketlerinin sağlayacağı katkı için 100 iş adamıyla Irak’a gidiyor.

05 Haziran 2019 Çarşamba 07:53
Bakan Pekcan 100 iş adamıyla Irak’a gidiyor!

Türk iş adamları, Irak’ın yeniden inşası ve yapılandırılmasında rol oynamak üzere, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında Irak’a gidiyor. İki ülke arasındaki ticareti geliştirmeyi amaçlayan ziyaret kapsamında Bakan Pekcan Irak Ticaret Bakanı Muhammed Haşim el-Aniz ve bazı Iraklı Bakanlarla ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Pekcan, düzenlenen forumda hem hizmet sektörünün dünyada büyük başarılar elde etmiş müteahhitlik kolunu hem de mal ihracatı yapan sektörleri, Iraklı firmalar ile buluşturacak. 20 Haziran’da gerçekleştirilecek ziyarette ilk hedef, kısa vadede iki ülke ticaretinin 20 milyar doları bulması.

Bir grup gazeteciye değerlendirme yapan Pekcan “Irak, Türkiye’nin ihracat pazarları arasında 4’üncü sırada. 2018’de iki ülke arasındaki ticaret hacmi 13 milyar dolar seviyesinde. İhracatımız 8,3 milyar dolar, ithalatımız 4,7 milyar dolar. 2018’de Irak’a 11 bin 825 firmamız ihracat yaptı. Kanatlı eti, süt ürünleri, bitkisel yağlar, hububat, plastik mamulleri, değirmencilik ürünleri, mobilya sektörlerimizin dünyaya ihracatlarında Irak birinci sırada. Ayrıca Irak geçen yıl, aralarında Gaziantep, Mardin Diyarbakır. Batman’ın bulunduğu 20 ilimizin dünyaya ihracatında birinci sırada yer aldı” diye konuştu. İhracatta artışın bu yıl da devam ettiğini aktaran Bakan Pekcan “2019 yılının ilk 3 ayında Irak’a ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3’lük artışla 2 milyar dolar, ithalatımız ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 61,5’lik artışla 859 milyon dolar seviyesine çıkmıştır” dedi. Pekcan, iki ülke Cumhurbaşkanlarınca kısa vadeli hedefin ikili ticaret hacminde 20 milyar dolara ulaşılması olduğuna dikkati çekti.

(Türkiye Gazetesi)

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 07:53
  1. Batman
  2. Mardin
  3. Gaziantep
  4. Diyarbakır
  5. Ruhsar Pekcan
  6. ırak
  7. ekonomi
  8. ticaret

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dolarda değer kaybı! İşte son rakamlar
    1. Dolarda değer kaybı! İşte son rakamlar
    2. Kara yollarında durum
    3. 05.06.2019 Günün âyet ve hadisi
    4. Ve ortaya çıktı! Cinayetinden 16 gün..
    5. Türk damgası! 100 iş adamı ile Irak'a..
    6. Yıldırım ile İmamoğlu kozlarını..
    7. MHP tam kadro sahaya iniyor!
    8. ABD, Kaşıkçı cinayetinden 16 gün sonra..
    9. Bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu
    10. Anket yapıldı! Milletten tam destek..
    11. CHP'li belediyeden halka değil kendine..
    12. HDP'li isim görevden uzaklaştırıldı!
    13. Ayvalık Polisi FETÖ’cülere ve..
    14. Çakmak gazı çekerken yaktıkları sigara..
    15. Küçükçekmece’de 1’i minibüs 4 araç..
    16. Atatürk büstünün bakımsız hali tepki..
    17. Zerdeçal ve limonun uyumu karşısında..
    18. Samsun'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
    19. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde..
    20. Samsu'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4..
    21. Koalisyon güçleri Hudeyde yakınında..
    22. Hem ucuz hem doğal: Ev yapımı ıslak..
    23. Antalya’da zincirleme kaza: 9 yaralı
    24. DAEŞ'li teröristler Türkiye'ye..
    25. HDP'li isim görevden uzaklaştırıldı
    26. Samsun’da trafik kazası: 1 ölü, 4..
    27. Kaymakam sürücülerle hem bayramlaştı..
    28. Trump'tan "edepsiz" açıklaması
    29. Mansur Yavaş PKK'ya övgüler düzen..
    30. Sivas’ta trafik kazası 9 yaralı
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na 'Makarios' ayarı
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na 'Makarios' ayarı
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır
    TSK sever gibi görünüp Mehmetçiğe kurşun sıkanların sırtını sıvazlayanlar...
    TSK sever gibi görünüp Mehmetçiğe kurşun sıkanların sırtını sıvazlayanlar...

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Oy ve Ötesi yine hortladı! ‘Kökü dışarıda hırsızlık ve ötesi’
    Oy ve Ötesi yine hortladı! ‘Kökü dışarıda hırsızlık ve ötesi’
    Fenerbahçe'nin yıldızı takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi
    Fenerbahçe'nin yıldızı takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi