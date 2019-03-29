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Türk dalgıçlar Musul'da arama kurtarma faaliyetlerine katılacak

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 20 kişilik dalgıç ekibi, Irak'ın Musul kentindeki Feribot faciasında kaybolanların bulunması için başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine katılacak

29 Mart 2019 Cuma 19:44
Türk dalgıçlar Musul'da arama kurtarma faaliyetlerine katılacak

ERBİL (AA) - Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 20 kişilik birinci derece dalgıç ekibi, Irak'ın Musul kentindeki Feribot faciasında kaybolanların bulunması için başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere Kara Kuvvetlerine ait kargo uçağıyla Irak'ın Erbil kentine ulaştı.

Erbil Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay tarafından karşılanan dalgıçlar, kısa zaman içerisinde Musul'a hareket edecek.

Türk dalgıçlar, yaklaşık 80'nin üzerinde insanın kaybolduğu feribot faciası kapsamında Dicle Nehri'nde arama kurtarma faaliyetlerine destek verecek.

Musul'daki Dicle Nehri üzerinde, geçen perşembe günü bir feribotun batması sonucu 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Olayda kaybolanların bulunması için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 19:44
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