Türk dalgıçlar Dicle Nehri’nden 2 ceset çıkardı Irak’ın Musul kentinde Dicle Nehri’nde batan ve 100’den fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan feribot kazasının ardından başlatılan arama çalışmaları kapsamında faaliyet gösteren Türk dalgıç ekipleri 2 ceset buldu.

Irak’ın Musul kentinde Dicle Nehri’nde batan ve 100’den fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan feribot kazasının ardından başlatılan arama çalışmaları kapsamında faaliyet gösteren Türk dalgıç ekipleri 2 ceset buldu.

Türk dalgıç ekipleri tarafından Irak’ın Musul kentinde yaşanan feribot faciasında kaybolanları arama kurtarma faaliyetleri kapsamında Dicle Nehri’nde 10 yaşındaki bir çocuk ve kimliği belirsiz bir erkeğin cesedi bulundu. Irak Sivil Savunma ekiplerinden alınan bilgilere göre, cesetler kentin güneyindeki Hamamulalil bölgesinde bulundu.

21 Mart’ta aşırı yük nedeniyle batan feribotta 100’den fazla kişi hayatını kaybederken 60’a yakın kişi sulara kapılarak kaybolmuştu.

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