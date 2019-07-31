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Türk Dağcılar 8058 metrelik Gasherbrum 1 Dağı’nın Zirvesi’nde bayrağımızıdalgalandırdı

Türk dağcılar Pakistan’nın Karakurum Dağlarındaki 8058 metrelik Gasherbrum 1 zirvesine çıktı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:01
Türk Dağcılar 8058 metrelik Gasherbrum 1 Dağı’nın Zirvesi’nde bayrağımızıdalgalandırdı

Türk dağcılar Pakistan’nın Karakurum Dağlarındaki 8058 metrelik Gasherbrum 1 zirvesine çıktı. Zorlu çıkışı tamamlayan dağcılar burada Türk Bayrağını dalgalandırdı.


Tunç Fındık, Adem Gül ve Güçlü Özen’den oluşan Türkiye Dağcılık Federasyonu Yüksek İrtifa Takımı 12 Temmuz’da Pakistan’ın Karakurum Dağları’ndaki 8058 metrelik Gasherbrum 1 zirvesine başarılı bir tırmanış gerçekleştirerek zirveye ulaştı. 8 Haziran’da Türkiye’den yola çıkan ekip 45 gün süren faaliyetin ardından Türkiye’ye döndü.


Dünyanın en yüksek 11. dağı olan Gasherbrum 1’in zirvesine oksijen desteği olmadan ve dağ üzerinde taşıyıcı (şerpa) kullanmadan çıkan ekip, Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun tarihindeki ilk 8000 metre üstü zirvesini gerçekleştirdi.


Tunç Fındık aynı zamanda bu tırmanışla, 14x8000 projesindeki 13. zirvesini başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş oldu.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:01
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