Türk çoban köpekleri Tokat’ta podyuma çıktı

Tokat’ta düzenlenen Türk Çoban Köpekleri Festivali’nde gerçekleştirilen güzellik yarışmasında podyuma çıkarılan köpekler renkli görüntüler oluşturdu.

Tokat’a 15 kilometre uzaklıktaki Gümenek mesire alanında düzenlenen Türk Çoban Köpekleri Festivali’ne Tokat ve çevre illerinden 200’den fazla köpek katıldı. Malaklı, Anadolu Çoban, Akbaş ve Kangal ırklarından onlarca Türk çoban köpeği, kendi kategorilerinde birinci olabilmek için podyuma da çıktı. Yoğun seyirciye sahip etkinliklerde köpeklere en çok ilgiyi çocuklar gösterdi. Etkinlikte büyük köpekler çocukları sırtında taşırken, yavru köpekleri de çocuklar kucağına aldı. Tokat’ta bu festivalin ilk kez düzenlendiğini söyleyen yarışmanın organizatörlerinden Haki Metin, “Çok güzel bir şekilde sonlandırdık. Irklarımız Kangal, Anadolu Çoban, Malaklı kategorilerinde yarıştı. Türkiye’nin birçok ilinden Tokat’a, Amasya’dan, Çorum’dan, Kayseri’den, Sivas’tan katılım gerçekleşti. Türkiye’nin en güzel organizasyonlarından biri bugün sona erdi” diye konuştu.

Düzenlenen yarışmada Kangal Köpeği kategorisinde birinci olan Sivaslı yetiştirici Akif Kılıçer, “Birinci olduk. Sivas Kangal’dan geliyoruz. Babası Ejder, annesi Tipi. Bakımları çok zordur. Bu hale gelmesi için çok büyük maddi manevi emek sarf ediyoruz. Bunları yapmazsanız bu hale gelmiyor Sevgi vermezseniz hiçbir şey olmaz” şeklinde konuştu.