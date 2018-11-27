Türk çayı Dünya Çay Şampiyonası birincilerine tanıtılacak

RİZE (AA) - Rize'de, Dünya Çay Şampiyonası birincilerine Türk çayı tanıtılacak.

Rize Ticaret Borsası'ndan (RTB) yapılan yazılı açıklamada, 2018 Dünya Çay Şampiyonası'nın, 23-26 Kasım tarihlerinde, Vietnam'ın Hue şehrinde "Geleceğimizi Demleyeceğiz" sloganı ile gerçekleştirildiği belirtildi.

Şampiyonada Türkiye, Sri Lanka, Çin, Güney Kore, Rusya, İtalya, Fransa gibi çeşitli ülkelerden 30 uzmanın yarıştığı, dereceye girenlerin, RTB Genel Koordinatörü Hasan Önder başkanlığındaki heyet tarafından tarafından Türk çayını daha yakından tanımaları için Türkiye'ye davet edildiği aktarıldı.

Rize'de ilerleyen günlerde üç gün konuk edilecek uzmanlara, çayın turizme etkileri ve Türk çayının kalitesi konusunda bilgi sunulacağı kaydedildi.