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Türk Büyükelçilik çalışanı kaybolduğu iddia edildi!

Meksiko'daki Türk Büyükelçiliği'nde çalışan bir sekreterin kaybolduğu iddia edildi. Meksiko Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

27 Temmuz 2018 Cuma 11:50
Türk Büyükelçilik çalışanı kaybolduğu iddia edildi!

Milenio internet sitesinin aktardığına göre, Türkiye'nin Meksiko Büyükelçisi Tahsin Timur Söylemez'in ikinci sekreteri olan 29 yaşındaki Türk vatandaşı kadının kaybolduğu iddia edildi. Büyükelçilik çalışanları 2-16 Temmuz tarihleri arasında, kayıp sekreterin sadece e-posta yoluyla iletişim kurup hasta olduğu ve hastaneye gittiği bilgisini verdiğini aktardı.

Bu bilgiler nedeniyle endişelenip sekreterin evine giden çalışanlar 17 Temmuz'da bir mesaj bıraktı, ancak bir cevap alamadı. 23 Temmuz'da ise kadından içi boş bir e-posta alındı. Daha sonra da büyükelçilik, güvenlik güçlerine başvurdu.

Büyükelçi danışmanı Meksiko Başsavcılığı'na dün olayla ilgili bilgi verdi. Savcılık, kayıp kadınla ilgili soruşturma başlattı.

Savcılığın açıklamasında "Türk vatandaşı olan 29 yaşındaki kadının kaybolmasının bildirilmesi ile ilgili özel soruşturma başlatıldı. Kadının nerede olduğu 2 Temmuz'dan beri bilinmiyor"ifadeleri kullanıldı.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 11:50
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