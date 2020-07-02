Türk büyükelçiden çok önemli açıklamalar! Fransız gizli ve MiT karşı karşıya

Ankara ile Paris arasında özellikle Libya nedeniyle son dönemde tansiyon artarken, Sabah gazetesi 22 Haziran'da Fransız gizli servisine çalıştığı iddia edilen 4 kişilik hücrenin çökertildiğini yazdı.

Sabah gazetesi daha önce Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan Metin Özdemir'in 'kendisini kullanan Fransız casuslarla anlaşmazlığa düştükten sonra polise gidip itiraflarda bulunduğunu' aktardı. Daha sonra 'muhafazakar dernekler, cemaatler ve Diyanet İşleri personeli' hakkında istihbarat toplamakla suçlanan 4 kişi gözaltına alındı.

Türkiye'nin Fransa Büyükelçisi ilk kez casusluk olayını doğruladı

Türkiye'nin Fransa Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, çarşamba günü Fransa Senatosu Dışişleri ve Savunma Komitesi önünde konuyla ilgili bir soruyu yanıtlayarak olayı resmi olarak doğrulayan ilk Türk yetkili oldu.

Bu olay Fransa gizli servisi (DGSE) ve Türk istihbaratı (MİT) tarafından yakından takip ediliyor. İki yıldır bu konu hakkında bilgi paylaşımı yapılıyor.

Türkiye'nin Fransa Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa

Paris yönetimi konu ile ilgili şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmadı.

'Özdemir 120 kişi hakkında bilgilere ulaşıp Fransızlara verdi'

İddialara göre Metin Özdemir'in kendi ifadesine göre aralarında imamların da bulunduğu 120 kişi hakkında bilgilere ulaşıp maaş ve Fransız ordusunda lejyoner olma sözü karşılığında Fransızlara verdiğini yazdı.

Kendini İŞİD hakkında araştırma yapan gizli istihbarat görevlisi olarak tanıtan Özdemir'in 3 kişiyi istihdam ettiği iddia ediliyor. Bu kişilerin telekomünikasyon çalışanı veya otel işletmecisi olduğu belirtiliyor.

İddialara göre söz konusu dört kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en küçük kızının eş başkanlığını yaptığı Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) hakkında da bilgi topladı.

Gözaltına alınan Metin Özdemir, Lütfü Yılmaz, Salih Cemal Yiğit ve Faysal Tambahçece'nin 'casusluktan' yargılanmaları bekleniyor.

Türkiye - Fransa ilişkileri

Türkiye'de 4 kişinin casusluktan gözaltına alınması Paris - Ankara arasında ilişkilerin iyice gerildiği bir döneme denk geldi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetlerinden rahatsız olan Fransa, Ankara'nın Libya'daki müdahalesine karşı çıkıyor. Son olarak Akdeniz'de iki ülkenin savaş gemileri arasında yaşandığı iddia edilen tehlikeli yakınlaşma, Paris'in sert tepkisine neden oldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'yi Libya'da cezai sorumluluğu olmakla suçlarken, Ankara Paris'in Libya'da meşru olmayan hükümeti destekleyerek asıl suçu Fransa'nın işlediğini savunuyor.