Türk Büyükelçi'den büyük saygısızlık! Bir Hristiyan kadar olamadı

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Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, onarımı tamamlanan Ohri’deki tarihi Ali Paşa Camisini ziyaret etti.

Tülin Kara'nın ziyaretini başı açık şekilde gerçekleştirmesi tepki çekerken 'Hristiyan olanlar bile başını kapıyor. Büyükelçi örnek olacak kişi ama başı açık şekilde ziyaret yapıyor' yorumları yapıldı.

‘Temennimiz inancımıza karşı saygılı davranılmasıdır’ dedi ama...

Ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Bizler her zaman bütün inançlara saygılı davrandık. Temennimiz de bizim inancımıza karşı da saygılı davranılmasıdır" ifadelerini kullanan Büyükelçi Kara'nın başı açık bir şekilde cami ziyaret yapması 'Kendi dinine bile saygı duymuyor' yorumları yapılmasına neden oldu.

Büyükelçi Kara'nın orada bir rol model olması gerektiğini belirten duyarlı Müslümanlar, olaya büyük tepki gösterdi.