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Türk Büyükelçi'den büyük saygısızlık! Bir Hristiyan kadar olamadı

Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara'nın onarımı tamamlanan Ohri’deki tarihi Ali Paşa Camisine başı açık bir şekilde yaptığı ziyaret büyük tepki çekti. Hristiyanlar bile ülkemizdeki cami ziyaretlerinde başlarını kapatırken Büyükelçi Kara'nın bu tutumu 'Bir Hristiyan kadar olamadı' şeklinde yorumlandı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 22:39
Türk Büyükelçi'den büyük saygısızlık! Bir Hristiyan kadar olamadı

 Yeniakit.com.tr 

Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, onarımı tamamlanan Ohri’deki tarihi Ali Paşa Camisini ziyaret etti.

Tülin Kara'nın ziyaretini başı açık şekilde gerçekleştirmesi tepki çekerken 'Hristiyan olanlar bile başını kapıyor. Büyükelçi örnek olacak kişi ama başı açık şekilde ziyaret yapıyor' yorumları yapıldı.

‘Temennimiz inancımıza karşı saygılı davranılmasıdır’ dedi ama...

Ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Bizler her zaman bütün inançlara saygılı davrandık. Temennimiz de bizim inancımıza karşı da saygılı davranılmasıdır" ifadelerini kullanan Büyükelçi Kara'nın başı açık bir şekilde cami ziyaret yapması 'Kendi dinine bile saygı duymuyor' yorumları yapılmasına neden oldu.

Büyükelçi Kara'nın orada bir rol model olması gerektiğini belirten duyarlı Müslümanlar, olaya büyük tepki gösterdi.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 22:39
  1. Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara

YORUM YAZ

  • hizipsavarhizipsavar8 dk önce
    kendi dii derken hangi dinden bahsettiniz acaba. müslüman olmadığı belli hanfendinin belki hristiyandır.
  • Mehmet TANRIVERDİ Mehmet TANRIVERDİ 11 dk önce
    Terbiye ve kültür yoksunu bir kadin.
  • HalitHalit20 dk önce
    Böyle saygısız büyükelçileri kim atıyor vebali günahı onun boynuna kökleri kazıma inşaallah şerfsizlerin.
  • abdiabdi22 dk önce
    yuhh olsun
  • ......30 dk önce
    malesef bu putperestleri o makamlara getirenlerde sorun.
  • Osmanlı torunuOsmanlı torunu31 dk önce
    Devletimizin atacağı vali veya memuru değerlerinde haberi varmı veya harama uzanirmidenetlenmesi lazım.inanclara saygılılimi bunlar denetlenmesilazımdır.bu eğitim verilir.
  • Malatya Malatya 33 dk önce
    Gavur bizden daha saygılı bakıyorlar bizde iş yok onlarda başımıza kalkıyorlar
  • HANSHANS35 dk önce
    Hep denir ya Hans anladı ama Hasan anlamadı diye...
  • Osman gençOsman genç35 dk önce
    Cumhuriyet kadını bu.. Neden başını kapatsın ki. İnanmadığı bir şeyi niye yaşasın. Ama elini açmış dua ediyor. Acaba kime dua ediyor. Takiyye yapıyor. Bir de müslümanlara takiyyeci, örümcek kafa, yarasa derler asıl kendileri böyle...Müslümanlık büyük bir şereftir yaşayana, anlayana....
  • adaletadalet43 dk önce
    Bu monşörleri kim atama yapıyor ya?Aklım almıyor.17 senedir iktidardayız ,ama hala bu eski türkiye monşerlerinden kurtulamadık.Atasına,dinine,milletine,devletine,gelenek göreneklerine bağlı,vatansever,Allah korkusu olan yöneticilerimiz neden tüm sisteme atanmıyorlar hala?
  • ChnChn50 dk önce
    Değerlerinden bihaber birini büyükelçi yaparsan olacağı bu,...

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