0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Türk Büyükelçi, Lübnanlı Bakan ile medyada iş birliğini görüştü

- Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl: "Türkiye oldukça gelişmiş bir medya sektörüne sahip. Medyada yazılı, sözlü ve görsel olarak sahip olduğumuz deneyim konusunda Lübnan ile iş birliği yapmak istiyoruz"

15 Nisan 2019 Pazartesi 20:08
Türk Büyükelçi, Lübnanlı Bakan ile medyada iş birliğini görüştü

BEYRUT (AA) - Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Lübnan Enformasyon Bakanı Cemal Cerrah ile bir araya gelerek, medya alanında iş birliğini görüştü.

Büyükelçi Çakıl, Lübnan Enformasyon Bakanı Cerrah'ı başkent Beyrut'taki makamında ziyaretinden sonra basına yaptığı açıklamada, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri ve bunları geliştirme yollarını ele aldıklarını belirtti.

Çakıl, görüşmede Türkiye ile Lübnan arasındaki basın düzeyindeki ilişkilere de değindiklerini belirterek, "Türkiye oldukça gelişmiş bir medya sektörüne sahip. Medyada yazılı, sözlü ve görsel olarak sahip olduğumuz deneyim konusunda Lübnan ile iş birliği yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Büyükelçi Çakıl, bölgesel konuların da görüşme sırasında ele alındığını kaydederek, Türkiye'nin Lübnan ile ikili ilişkilerini önemsediğini ve bunu tüm alanlarda geliştirmek istediğini söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 20:08
  1. Büyükelçi Hakan Çakıl
  2. Enformasyon Bakanı Cemal Cerrah
  3. Lübnan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    15 Temmuz Derneğinden Cumhurbaşkanı Akıncı’ya ziyaret
    1. 15 Temmuz Derneğinden Cumhurbaşkanı..
    2. Kağıthane’de damat cinayeti kamerada
    3. Voleybol: Efeler Ligi play-off yarı..
    4. Yaralanan Suriyeli sürücü kaçtı, polis..
    5. Nijerya'daki şiddet olaylarında..
    6. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi..
    7. Samanlıkta çıkan yangın eve sıçradı
    8. Ekrem İmamoğlu Bakırköy'de..
    9. GMİS Genel Başkanı Yeşil; “1 Mayıs’ta..
    10. Ahmet Türk’ten ilk icraat, belediyede..
    11. Yavaş’a hızlı şok! EYT sorusunu..
    12. Rusya soruşturması raporunun perşembe..
    13. Danimarka’da aşırı sağcı siyasetçi..
    14. Çad'da Boko Haram saldırısı
    15. Azerbaycan Ermenistan'ın kirli..
    16. MEB LGS 2019 başvuruları son dakika..
    17. Türk Büyükelçi, Lübnanlı Bakan ile..
    18. Başkent’te Yunus ekibi kaza yaptı: 1..
    19. Gaziantep'te gasp ve kapkaç..
    20. TSO’dan Başkan Aşgın’a hayırlı olsun..
    21. Spor Toto 1. Lig: Adana Demirspor: 2 -..
    22. Erdoğan davet etti! Türkiye'ye geliyor
    23. Kaymakam Kendüzler’den okula ziyaret
    24. "ABD'nin Türkiye'yi kaybetmeyi göze..
    25. İstanbul’da yarın bazı yollar trafiğe..
    26. Macaristan'dan İsveç Başbakanına tepki
    27. 2019 LGS başvuruları ne zaman sona..
    28. Bandırma'da sahile vurdu! Tam 1 metre
    29. Polislere ateş açılan silahlı kavgada..
    30. Araçlar havalimanı otoparkında unutuldu
    Çavuşoğlu'nun verdiği ayar Fransız vekili kudurttu
    Çavuşoğlu'nun verdiği ayar Fransız vekili kudurttu
    Derbi için provokasyon uyarısı: İmamoğlu tehlikeli sularda 'Gezi'yor
    Derbi için provokasyon uyarısı: İmamoğlu tehlikeli sularda 'Gezi'yor
    Türkiye S-400’den fazlasını kazandı
    Türkiye S-400’den fazlasını kazandı
    Bülent Arınç’tan seçim yorumu! ‘’Erdoğan da aynı şeyi söylüyor’’
    Bülent Arınç’tan seçim yorumu! ‘’Erdoğan da aynı şeyi söylüyor’’
    Karamollaoğlu’na zor soru! Anıtkabir de mi israf ve gösteriş?
    Karamollaoğlu’na zor soru! Anıtkabir de mi israf ve gösteriş?

    Günün Karikatürü

    13 Nisan 2019
    Bebeğindeki keneyi çıkardıktan sonra hayatını kaybetti!
    Bebeğindeki keneyi çıkardıktan sonra hayatını kaybetti!
    Beytullah Ergin Borobey: Mücadele Müslüman ile Gâvur arasındaydı
    Beytullah Ergin Borobey: Mücadele Müslüman ile Gâvur arasındaydı