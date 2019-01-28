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Büyükelçiden Iraklı diplomatlara net yanıt!

Irak Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamayla Türkiye'nin bölgedeki operasyonlarından duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ise konuya ilişkin, "PKK ile mücadele sorumluluğu yerine getirilmediğinde Türkiye elinden gelenin en iyisini yapacak" dedi.

28 Ocak 2019 Pazartesi 11:34
Büyükelçiden Iraklı diplomatlara net yanıt!

Irak Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ı davet ederek Türkiye'nin Irak topraklarında PKK'yı hedef almak üzere gerçekleştirdiği hava harekatlarından duyduğu rahatsızlığı bildirdi. Yıldız ise PKK ile mücadele sorumluluğu yerine getirilmediğinde Türkiye'nin elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.

Büyükelçilik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Duhok'un Amediye ilçesine bağlı Şeladize kasabasındaki TSK yönelik dün gerçekleştirilen saldırının ardından Irak Dışişleri Bakanlığı, Bağdat Büyükelçisi Yıldız'ı Bakanlığa davet etti.

Rahatsız olmuşlardı

Bakanlık, Türkiye'nin Irak topraklarında PKK'yı hedef almak üzere gerçekleştirdiği hava harekatlarından duyduğu rahatsızlığı iletti.

Büyükelçi Yıldız, görüşmede dün Duhok'ta cereyan eden olayların tümüyle terör örgütü PKK'nın kışkırtması sonucunda yaşandığını, provokatörlerin bu yöndeki çabalarına izin verilmemesinin önem taşıdığını ifade etti.

"Türkiye elinden gelenin en iyisi yapacak"

 

Türkiye'nin dost ve kardeş Irak devleti ve halkından kendi topraklarından Türkiye'ye yönelik PKK tehdidi karşısında gerekeni yapmasını beklediğini dile getiren Yıldız, bunun sadece Türkiye'nin değil, Irak'ın ve Irak halkının güvenliği açısından da gerekli olduğunu vurguladı.

Esas olanın terörle mücadele alanında iki ülke arasında yakın eş güdüm ve iş birliği tesis edilmesi olduğunun altını çizen Yıldız, "Irak'ın PKK ile mücadele sorumluluğunu yerine getirmediği hallerde, Türkiye, Irak'taki PKK mevcudiyeti ile mücadele etmek üzere elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Yıldız, bu kapsamda Türkiye'nin dayanağının uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletlerin (BM) 51. maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı olduğunu da hatırlattı.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 11:34
  1. Irak
  2. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız

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