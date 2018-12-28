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Türk boksör Karakuş kemerini Filistin'e armağan etti

İsrailli boksörle yaptığı maçta ağır sıklet kemerini kazanan Durmuş Karakuş, kemerini Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faid Mustafa'ya takdim etti

28 Aralık 2018 Cuma 14:15
Türk boksör Karakuş kemerini Filistin'e armağan etti

ANKARA (AA) - İngiltere'de yaptığı maçta Uluslararası Boks Birliği (UBA) kemerini kazanan boksör Durmuş Karakuş, galibiyetini ve kemerini Filistin halkına armağan ederek İsrail zulmüne tepki gösterdi.

Karakuş ve Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faid Mustafa'yı ziyaret etti.

Büyükelçi Mustafa, ziyaretin Filistin ile Türk halkları arasındaki güzel ilişkilerin göstergesi olduğunu vurgulayarak, Karakuş'un başarısının aynı zamanda insani ve siyasi bir adım olduğunu söyledi.

Mustafa, "Bunu takdirle karşılıyoruz. Aynı halklarız, mutluluğumuz aynı, üzüntülerimiz de aynı." dedi.

Boks Federasyonu'na da teşekkürlerini sunan Mustafa, "Filistin ve Türkiye arasında spor dahil olmak üzere bütün alanlarda ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz. Şu an Filistin tekvando takımlarının antrenörleri Türk. Boks alanında da çalışmalarımız devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa, Filistin ile Türkiye arasındaki ilişkilerin üst düzeyde olduğuna işaret ederek, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin davasında gerçek ve samimi bir duruş sergiliyor. Kendileri, dünyada eşine ender rastlanan bir lider, tereddütsüz zalime 'Zalimsin', mazluma da 'Mazlumsun' diyebiliyor." şeklinde konuştu.

Federasyon Başkanı Gözgeç de Filistin davasına sporla destek vermek istediklerini ifade ederek, "Filistin, tüm Müslümanların kanayan yarası ve Türkiye'nin kırmızı çizgisidir." dedi.

Filistin Boks Federasyonu'yla iş birliği içinde olduklarını kaydeden Gözgeç, gelecek ay Filistin Boks Takımı'nı Türkiye'de ağırlayacaklarını belirtti.

Boksör Karakuş da yıllardır Filistinlilerin acısını paylaştıklarını dile getirerek, "Maça çıkmadan önceki gece uykularım kaçtı çünkü rakibim İsrailliydi. Bu maçı kazanmam gerekiyordu. Kemeri tüm dünyadaki Müslümanlar adına size takdim etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Karakuş, hem kemeri hem de eldivenlerini Büyükelçi Mustafa'ya takdim etti.

Kendisinden 18 yaş küçük İsrail asıllı İngiliz vatandaşı Aron Jones'u 9 Aralık'ta mağlup eden Karakuş, sahip olduğu kemerle Avrupa Şampiyonası Ağır Sıklet maçına hak kazanmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 14:15
  1. Durmuş Karakuş
  2. Filistin Ankara Büyükelçisi Faid Mustafa
  3. Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç

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