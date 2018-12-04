Türk bilim insanlarından yerli üretime destek

TRABZON (AA) - MELTEM YILMAZ - Karadeniz Teknik Üniversitesinden (KTÜ) bir grup akademisyen, Üniversite-Sanayi İş Birliği Destek Programı kapsamında yürüttükleri "Binek ve Hafif Ticari Araçlar İçin Vulkollan (NDI) Malzemesinden Amortisör Üst Bağlantı Takozu Tasarım ve Üretimi" projesi ile yerli sanayinin gelişmesinde görev üstlenecek.

KTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Prof. Dr. Ümit Alver ile Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Aslan'dan oluşan akademik ekip ile Samsun'da faaliyet gösteren FKK firması arasında başlayan ikili iş birlikleri sonucunda, arabalarda kullanılan amortisörün şaseye bağlandığı darbe sönümleyen parça, çelik yerine plastik esaslı kompozit malzemeden yapılacak.

TÜBİTAK'ın da desteğiyle yaklaşık 18 ayda tamamlanması planlanan ve milli araçlarda kullanılacak parçaların üretimini içeren çalışmayla hem dışa bağımlılığın önüne geçilmesi hem de yerli üretime katkı sağlanması hedefleniyor.

- "İlk defa böyle bir takozun üretimi yerli imkanlarla gerçekleştirilmiş olacak"

KTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi Samsun'da bulunan FKK firması ile yaptıklarını söyledi.

Projenin TÜBİTAK tarafından desteklendiğini belirten Çuvalcı, "Proje kapsamında firma, ilk defa Türkiye'de bu malzemeden amortisör üst takozunun imalatını yapacak. Biz de bölüm olarak burada bu takoz gövdesini polimer kompozit bir malzemeden gerçekleştireceğiz. Proje aynı zamanda yerli arabamızda da kullanılacak. Şu anda yurt dışından ithal edilen bu parça yerli ve milli imkanlarla ilk defa FKK firmamızın katkısıyla üretilmiş olacak." diye konuştu.

Çuvalcı, FKK firmasının sektörde 60 yıllık mazisi olduğunu ifade ederek, "Bunu hammadde olarak zaten gerçekleştiriyorlar. Şu anda tamamen komple bitmiş bir ürün olarak tasarlanacak. AR-GE aşamalarının bir kısmı FKK firmasında, malzemeleri geliştirme kısmı ise bölümümüzde gerçekleştirilecek." dedi.

Projenin ortaya çıkmasında KTÜ Teknoloji Transfer Ofisi'nin de çok büyük katkısı olduğunu aktaran Prof. Dr. Çuvalcı, projeyi hayata geçirmek için çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Çuvalcı, projenin 18 aylık bir süreyi kapsadığına dikkati çekerek, "Ekibimizle 18 aylık bir çalışmanın sonunda projeyi tamamlamış olacağız. Projemiz üniversite-sanayi açısından önemli bir proje. Şu anda üst sekmende araçlarda bu malzeme yurt dışından ithal edilerek kullanılmakta, ilk defa böyle bir takozun üretimi yerli imkanlarla gerçekleştirilmiş olacak." diye konuştu.

- "Proje yerli sanayinin gelişmesinde önemli"

Prof. Dr. Ümit Alver de projenin öncelikli alanlarının otomobil ve parçaları olduğunu belirterek, projenin teknik detayları hakkında bilgi verdi.

Projede üniversite olarak yer aldıkları kısımın amortisör takozunun üretimi ve malzemelerinin karakterizasyonu ile sentezi olduğuna işaret eden Alver, projenin yerli sanayinin gelişmesinde önemli olduğunu vurguladı.

Alver, "Projenin çıkış noktası, 'Ülkemizin üreteceği yerli otomobile ne katkımız olabilir 'düşüncesiydi. Bu düşünceyle yola çıktık ve projeyi yazdık. Proje hakemleri geldi, projeyi anlattık. Onların da hoşuna gitti ve projemiz desteklendi. Şu an itibarıyla da projemiz başladı. İnşallah başarıyla da sonuçlanacaktır." diye konuştu.

Yerli otomobile de değinen Alver, sözlerini şöyle tamamladı:

"Üretilecek araç elektrikli, hibrit halinde olacağı için her paçanın hafif olması, otomobilin hafif olması gerekiyor. O nedenle de bizim projemiz ön plana çıkıyor. Geleneksel amortisör takozları çelik ve kauçuk malzeme olarak imal ediliyor. Biz burada kompozit malzeme kullanarak takozun ağırlığını en az yüzde 50 kadar, belki ondan daha da fazla hafifleteceğiz. Bu anlamda da projemiz hem yerli olacak hem de var olan parçaların hafifletilmesine katkı sağlayacak."