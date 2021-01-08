Türk bilim insanlarından mutasyon müjdesi

Pfizer ile Texas Üniversitesi'ndeki doktorlar tarafından yürütülen çalışmada ilk veriler açıklandı. Sınırlı olan ilk verilere göre; geliştirilen aşı İngiltere'de ve Güney Afrika'da ortaya çıkan Kovid-19 mutasyonunu nötralize etmeyi başardı.

Pfizer'in önde gelen aşı bilimcilerinden Phil Dormitzer, insanlardan alınan kan örneklerini incelediklerinde, aşının mutasyonun 16 farklı versiyonuna karşı başarılı olduğunu gördüklerini ve bunun da cesaret verici olduğunu söyledi. Ancak Dormitzer bu gelişmenin, "aşı olası diğer varyantlara karşı da etkili olacak" anlamına gelmediğini de sözlerine ekledi.

Araştırmacılar, aşının İngiltere ve Güney Afrika varyantlarında bulunan diğer mutasyonlara karşı etkili olup olmadığını görmek için de benzer testler yapacak. Şirket, önümüzdeki haftalarda daha fazla veriye sahip olacaklarını belirtti.

Haber7'nin aktardığına göre bilim insanları, piyasaya sürülen aşıların özellikle de Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni varyanta karşı koruma sağlayamayacağına dair endişelerini dile getirmişti.

mRNA teknolohisiyle üretilen Pfizer/BioNTech ve Moderna aşıları, olası mutasyonlara karşı hızlı bir şekilde değiştirilebiliyor. Türk bilim insanı Uğur Şahin, aşılarının 6 hafta içinde mutasyona uygun hale getirme kapasitesine sahip olduklarını söylemişti.