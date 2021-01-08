  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Türk bilim insanlarından mutasyon müjdesi
Korona Virüs

Türk bilim insanlarından mutasyon müjdesi

Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının mutasyona karşı da etkili olduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 08:50:00 -
Türk bilim insanlarından mutasyon müjdesi

Pfizer ile Texas Üniversitesi'ndeki doktorlar tarafından yürütülen çalışmada ilk veriler açıklandı. Sınırlı olan ilk verilere göre; geliştirilen aşı İngiltere'de ve Güney Afrika'da ortaya çıkan Kovid-19 mutasyonunu nötralize etmeyi başardı.

Pfizer'in önde gelen aşı bilimcilerinden Phil Dormitzer, insanlardan alınan kan örneklerini incelediklerinde, aşının mutasyonun 16 farklı versiyonuna karşı başarılı olduğunu gördüklerini ve bunun da cesaret verici olduğunu söyledi. Ancak Dormitzer bu gelişmenin, "aşı olası diğer varyantlara karşı da etkili olacak" anlamına gelmediğini de sözlerine ekledi.

Araştırmacılar, aşının İngiltere ve Güney Afrika varyantlarında bulunan diğer mutasyonlara karşı etkili olup olmadığını görmek için de benzer testler yapacak. Şirket, önümüzdeki haftalarda daha fazla veriye sahip olacaklarını belirtti.

Haber7'nin aktardığına göre bilim insanları, piyasaya sürülen aşıların özellikle de Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni varyanta karşı koruma sağlayamayacağına dair endişelerini dile getirmişti.

mRNA teknolohisiyle üretilen Pfizer/BioNTech ve Moderna aşıları, olası mutasyonlara karşı hızlı bir şekilde değiştirilebiliyor. Türk bilim insanı Uğur Şahin, aşılarının 6 hafta içinde mutasyona uygun hale getirme kapasitesine sahip olduklarını söylemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD vermeyince Türkiye kendisi yaptı... KARAOK'un menzili artırıldı
Teknoloji

ABD vermeyince Türkiye kendisi yaptı... KARAOK'un menzili artırıldı

Daha önce bin metre olan menzili 2 bin 500 metreye kadar çıkarılan KARAOK tanksavar füzesi düşmanlara göz açtırmayacak.
İstanbul'da hareketli saatler! O ilçede özel harekat giriş ve çıkışları kapattı
Gündem

İstanbul'da hareketli saatler! O ilçede özel harekat giriş ve çıkışları kapattı

İstanbul Şişli ilçesinde yer alan Okmeydanı'nda polis ekipleri sıkı bir denetime başladı. Denetime Özel Harekat ve Yunus polisleri de deste..
Sosyete çatıya topukladı ama yırtamadı! Rezillik tavan yaptı
Yerel

Sosyete çatıya topukladı ama yırtamadı! Rezillik tavan yaptı

Konya’da eğlence mekanında koronavirüs tedbirlerini ihlal eden ‘sosyete grubu’, polisin geldiğini görünce çatıya topukladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay