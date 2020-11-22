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Korona Virüs Türk bilim insanlarından bir başarı daha!
Korona Virüs

Türk bilim insanlarından bir başarı daha!

Akdeniz Üniversitesi'nde, koronavirüs hastalarında azalan anjiyontensin dönüştürücü enzim 2'nin (ACE2) yeşil bitki yaprakları hücrelerinde üretildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 11:42:00 -
Türk bilim insanlarından bir başarı daha!

ABD, Japonya ve Türkiye'de sıtma, şarbon ve kuduz aşılarını üreterek patentini alan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Biyoteknoloji Enstitüsü Aşı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tarlan Mammedov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarında özellikle yoğun bakımda tedaviye alınanlarda akciğer, arterler, kalp, böbrekler ve bağırsaklardaki hücrelerin dış yüzeyine bağlı ACE2 azaldığını söyledi.

Bu enzimin azalması nedeniyle hastalarda yüksek tansiyon, kalp krizi, akciğerin zarar görmesi, beyin felci gibi rahatsızlıkların ortaya çıktığını aktaran Mammedov, hastalarda söz konusu enzimin yeniden oluşmasını sağlayarak iyileşebileceklerini öngördüklerini dile getirdi.

Enzimin yeniden üretilmesi amacıyla Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümündeki laboratuvarda nisanda çalışmalara başladıklarını anlatan Mammedov, özel yetiştirdikleri tütün bitkisi familyasına ait "Nicotiana Benthamiana" bitkisinde enzim üretmeyi başardıklarını bildirdi.

Mammedov, yaklaşık yedi ay süren çalışma neticesinde yüz güldürücü sonuçlara ulaştıklarını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Üretimi çok zor olan anjiyontensin dönüştürücü enzim 2'yi fonksiyonel aktif şekilde bitkide ürettik, çok yüksek miktarda saf protein elde ettik. Başarılı sonuca ulaştık. Bu enzimi yurt dışından 10 mikrogramını 500 ile 700 dolar arası gibi çok yüksek bir ücret karşılığında satın alıyoruz ancak biz patentine sahip olduğumuz kendi teknolojimizle üretiyoruz ve 1 kilogram bitkiden saflaştırılmış 1 gram saf protein elde edebileceğimizi görmekteyiz. Bu enzim yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarına uygulandığında tedavilerinde olumlu sonuçlar alınacağını öngörmekteyiz."

3 kit de geliştirildi

Kovid-19 hastalarında antikor seviyesini belirleyen kit üzerinde de çalışma yaptıklarına dikkati çeken Mammedov, Kovid-19 hastalarında antikor seviyesi yüksek olduğunda tekrar hasta olmalarının engellendiğini belirtti.

Antikor testlerinin yapılmasının da oldukça pahalı olduğuna işaret eden Mammedov, "Türkiye, bu kitleri yurt dışından alıyor. Kovid-19 pozitif çıkan hastalarda antikor seviyesini belirleyen 3 kit geliştirdik, güvenli antijenlerdir. 3 kiti antikor seviyesini belirleme testlerinde kullanabiliriz." dedi.

Akdeniz Üniversitesinde gerek aşı gerekse enzim üretimi noktasında yapılan çalışmaları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile de paylaştıklarını kaydeden Mammedov, bu aşamadan sonra çalışmaların, Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda yürütüleceğini kaydetti.

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