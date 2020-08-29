Türk bilim adamı koronavirüse ömür biçti

Son günlerde artışa geçen ölümcül koronavirüs vakalarının ardından illerde ek tedbirler alınırken, vatandaşlar pandeminin biteceği tarihe ilişkin güzel haberi bekliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gülhane Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ve Tıbbi Viroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Şahiner, önemli ifadeler kullandı.

Habertürk'ün haberine göre Doç. Dr. Fatih Şahiner, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) ve diğer sağlık otoritelerin tahminlerini katıldığını belirterek salgının iki yıl daha devam edebileceğini söyledi.

Çin'den yayılan ölümcül koronavirüsü "Son yüzyılın en büyük salgını" olarak tanımlayan Şahiner, şunları söyledi:

"Bu virüs ilk ortaya çıktığında DSÖ de dahil olmak üzere uluslararası kuruluşlar ile salgın hastalık ve virüsler konusunda çalışmalar yapan uzmanlar, bu yeni virüsü SARS ve MERS ile kıyaslayıp; SARS gibi bir yıl içerisinde ortadan kalkabileceği veya MERS gibi bölgesel salgınlarla sınırlı olabileceği olasılıkları üzerinde durdular. Ancak COVID-19 diğer iki virüs ile kıyaslandığında toplumdaki yüksek yayılma hızı (kolay bulaşıyor olması) ile son yüzyılın en büyük salgını ve bilinen ilk koronavirüs pandemisine neden oldu."

Doç. Dr. Fatih Şahiner, koronavirüsün ömrüne ilişkin ise şöyle konuştu:

"Mevcut veriler dünyanın tüm ülkelerine yayılan ve sadece insanlara değil kedi gibi evcil hayvanlara da bulaşan bu virüsün iki yıllık sürede dünya genelinde döngüde kalabileceğini gösteriyor. Bu durum hepimizin bu soruna yönelik hazırlık yapmamız gerektiğine işaret ediyor."