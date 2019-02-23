Türk bayraklarıyla Gana’da su kuyusu açılması sosyal medyayı salladı

Almanya’da faaliyet göstere Kütahya Gediz Kayaköy Derneği’nin Afrika ülkesi Gana’da, Türk bayraklı görüntülerle su kuyusu açtırması sosyal medyada paylaşım ve beğeni rekorları kırıyor.

Dernek BaşkanıMustafa Algan, ’’Yaptığı açıklamada, ’’Derneğimizin yurt dışında yaşayan üye köylülerimiz ve misafir üyelerimiz adına su kuyusunun açılışını yaptık. Maddi destekleriyle yeni bir etkinliğe katkıda bulunan tüm üyelerimizin hayırlarını Allah kabul etsin .Almanya Kayaköylüler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak ’Birlikten duvvet doğa’ sloganı ile başlattığımız bir işi daha hayırlısı ile bitirdik. Bizler, ’Her kim ki, elbise ihtiyacı olan bir Müslümana elbise giydirse, Allah da ona cennetin yeşil elbiselerinden giydirir. Hangi Müslüman aç bir Müslümanı doyurursa, Allah da onu cennet meyvelerinden doyurur. Hangi Müslüman susamış bir Müslümana su verirse, Allah da ona içerisinde güzel kokuları olan cennet içeceği içirir’ sözleriyle gönülden gelerek dünya Müslümanları için çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi.

Kuyu açılışında onlarca öğrencinin Türk Bayrağını açıp yapılan dualara hep bir ağızdan amin demeleri, hep bir ağızdan Türkiye’deki ve Kütahya’daki çocuklara şarkılar söyleyip el sallamaları ve bulunan suya sevinmeleri, paylaşımı Türkiye ve Kütahya’da görüp beğenen bir çok vatandaşın duygusal cevaplar yazmasına sebep oldu.