Türk bayraklarıyla donatılan İdlib bu seslerle inledi: Osmanlı'nın güzel torunları!
İdlib'de Cuma namazı sonrası "Erdoğan ve Türkiye" sesleriyle inledi.21 Eylül 2018 Cuma 19:09
İdlib'de Cuma namazı sonrası Türkiye coşkusu vardı. Bir çok ilçede sokaklara dökülen İdlib halkı ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü. Türkiye'nin İdlib'deki sivil katliamı durdurmasına teşekkür eden Suriyeliler, meydanlarda, Başkan Erdoğan ve Türkiye için besteledikleri sloganları haykırdı.
Kalabalık, "Osmanlı'nın torunu güzel Türkiye halkı, Osmanlı'nın torunu Erdoğan" sesleriyle İdlib'te meydanları inletti.
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