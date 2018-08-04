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Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, Türk bayrağının yakılmasını kınadı!

Kosova Cumhurbaşkanı, ırkçı olduğu tahmin edilen grubun Türk bayrağını yakmasını içeren görüntülerle ilgili, bu hareketin çok çirkin bir davranış olduğunu ve Kosova kurumlarınca kınandığı açıkladı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 11:12
Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, Türk bayrağının yakılmasını kınadı!

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, ırkçı olduğu tahmin edilen grubun Türk bayrağını yakmasını içeren görüntülerle ilgili, bu hareketin çok çirkin bir davranış olduğunu ve Kosova kurumlarınca kınandığını açıkladı.

"TÜRKİYE KOSOVA'NIN STRATEJİK ORTAĞI"

Cumhurbaşkanı Thaçi, gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine, "Türkiye, Kosova'nın stratejik ortağıdır ve olmaya da devam edecektir. (Türk) Bayrağın yakılması çirkin bir davranış ve Kosova kurumları tarafından kınanan bir harekettir." değerlendirmesinde bulundu.

Ellerinde delil bulunmadan Türk bayrağını yakan kişilerin, belirli bir şahıs veya partinin yandaşı olarak etiketlenemeyeceğini dile getiren Thaçi, söz konusu olayın belirli mekanizmalar tarafından iki ülke arasındaki ilişkilere zarar vermek amacıyla yapıldığına dair bilgi aldığını kaydetti.

IRKÇI SALDIRI

Kosova medyasında bir grubun Türk bayrağını yakıp yere atarak üzerine bastığı görüntüler paylaşılmıştı.

Daha önce sosyal medya hesabından Türklere ve Türkiye'ye hakaretlerde bulunan Kosova Dışişleri Bakan Yardımcısı Gjergj Dedaj'a destek amacıyla toplandıklarını söyleyen grubun, ırkçı ve ayrımcı sloganlar atmasının ardından dağıldığı bildirilmişti.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 11:12
  1. Hashim Thaçi
  2. Kosova Cumhurbaşkanı
  3. Türk Bayrağının yakılması
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  • aliali57 dk önce
    bunlardada bir bozukluk var var
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