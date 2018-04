"Türk bayrağının olduğu her yerde adalet vardır"

Yapımcılığını Halis Cahit Kurutlu’nun üstlendiği, TRT’nin ortak yapımcı olduğu, Suriye savaşının çıkış nedenini anlatan ‘Kardeşim İçin Der’a’ 13 Nisan’da vizyona girdi. Filmin oyuncu kadrosunda İlker Kızmaz, Cem Uçan, Mehmet Çevik ve Berna Koraltürk gibi önemli isimler bulunuyor. Çekimleri Gaziantep ile Cerablus ilçesinde yapılan ‘Kardeşim İçin Der’a filminin galası da geçtiğimiz günlerde Suriye Çobanbey AFAD da gerçekleşti. Galada bir araya geldiğimiz Cem Uçan’la Dera’yı ve yeni sinema projesini konuştuk.

- Önemli bir film olan ‘Kardeşim İçin Der’a da rol aldınız. Duygularınızı öğrenebilir miyim?

Böyle bir filmde var olduğum için heyecanlı ve mutluyum. Sektörel anlamda cesaret edilmesi zor projeler bunlar. Ticari bakılmayan böyle bir filmde olmaktan son derece mutluyum. Orta doğunun kanayan yarası olan olaylara dikkat çektiğimiz, parmak bastığımız için özellikle farklı bir mutluluk içerisindeyim.

- Rolünüzden bahseder misiniz?

İlker’in (Kızmaz) oynadığı Ali ile çocukluğu birlikte geçmiş, kardeşi kadar sevdiği, aynı amaca hizmet eden arkadaşı Cemal karakterini canlandırıyorum. Ali’ye göre biraz daha öfkeli, tez canlı, agrasif bir adam.

GERÇEK MEKANLAR

- Çekimler nasıl geçti?

Zor geçti. Benim sahnelerimin bir kısmı Suriye Cerablus’ta gerçekleşti. Olayların yaşandığı savaşın gerçekleştiği mekanlarda çekimleri gerçekleştirdik.

- Korktunuz mu?

Hayır asla korkmadım. Ekranda izliyor, yaşanan acı dolu duyguları anlıyor paylaşıyordum. Taa ki Cerablus’a gidene kadar…Ne kadar özümserseniz özümseyin ne kadar üzülürseniz üzülün Cerablus’a gittikten sonra bakışınız düşünceleriniz değişiyor. Duyduklarımız kan dondurucu şeylerdi. Allah kimseye yaşatamasın gerçekten. Zulüm yaşatmasın. İnşallah bu kötü insanların hepsi temizlenir.

- Şimdi neler yapıyorsunuz?

Niğde Aksaray’da ‘Deliler’ adlı film çekiyoruz. 4 haftadır çekimlerimiz devam ediyor. 4 haftamız daha var. Oyunculuğun yanı sıra bu işin ortak yapımcısıyım. 8 yıldır üzerinde çalışıyordum zaten. Çok büyük bir prodüksiyon, çok büyük bir iş. Deliler filmiyle dünyanın Türk sinemasına bakış açısını değiştireceğini düşünüyoruz.

- Rolünüz nedir?

Gökkurt adında bir karakteri canlandırıyorum. Filmimizde Erkan Petekkaya, Nur Fettahoğlu gibi çok seçkin oyuncularla bir aradayız.

- Deliler filminin konusu nedir?

Bosna Sancak Beyliği’ne bağlı Osmanlıların en önden giden askeri süvari birliğinin hikayesi. Ben de Bosna Hersekliyim. Dedelerim bunlar. İzleyici bayılacak bu filme gerçekten.

- Mehmetçiğimizin Afrin’de gerçekleştirdiği zafer için neler söylemek istersiniz?

Müthiş müthiş. bizim ordumuzun ay yıldızlı bayrağımızın girdiği her yere adalet girer, her yere insanlık girer, her yere vicdan girer. Tüm askerlerimizi gönülden kutluyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Haklarını helal etsinler. Gazilerimize de acil şifalar diliyorum.

Dönem projelerini çok seviyorum. Sabun köpüğü, fast food işler değil. Allah’tan hep böyle işlerden teklif geliyor.

ALLAH KİMSEYE BU ACILARI YAŞATMASIN

Suriye savaşında yaşanan olaylara üzülüyordum, acılarını paylaşıyordum. Ta ki film için Cerablus’a gelinceye kadar. Çekimler sırasında duyduklarım karşısında çok farklı duygulara sahip oldum.